Za vyvážení popelnic v Zabrušanech platí každý nahlášený obyvatel k trvalému bydlišti 500 korun.

Pytle na odpadky. Ilustrační foto. | Foto: Deník

Neplatí děti mladší 3 let. Zaplaceno pro letošní rok by měli mít občané do konce února. Obec také vybírá poplatky za psy. Za prvního 100 korun, za každého dalšího v domácnosti 150 korun. V tomto případě je splatnost do konce března. Neplatí lidé starší 65 let, kteří psa vlastní. Zaplatit poplatky mohou lidé hotově přímo na úřadě a nebo bankovním převodem na účet obce.