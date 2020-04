Dolní rybník v zámeckém parku v Teplicích po revitalizaci spojené s náročným odbahněním ožívá. Rybáři sem v těchto dnech vrátili ryby.

„Vysadili jsme stovky malých amurů a kapříků pro náš další odchov. Až vyrostou, rybník vylovíme, jako jsme to dělali už před jeho odbahněním. Ryby pak půjdou do sportovních revírů pro naše rybáře,“ uvedl předseda teplické organizace Českého rybářského svazu Pavel Lasík.

Nebrání tomu, aby lidé teď během svých vycházek mladé ryby v přiměřené míře krmili. „Když jim hodí nadrobený rohlík, tak si pochutnají a budou za něj vděčný,“ řekl. Jde o chovnou vodní plochu. Rybolov je zde zakázaný, stejně jako v Horním rybníku, který na svoji revitalizaci teprve čeká.

„V případě druhého a také většího rybníku máme odbahnění rovněž v plánu investic do dalších let. Termín ale zatím není,“ konstatoval primátor Teplic Hynek Hanza.

Oba rybníky jsou atrakcí pro návštěvníky parku. „Chodíme se tam s dětmi koukat na ryby, ale také labutě a kačenky. Občas jim něco přineseme. Na horním se mi líbí, jak tam jezdí lidé v lodičkách,“ sdělila Jaroslava Kobelková, maminka dvou předškoláků. Parkem procházela v sobotu. Na dětské hřiště s dětmi nemohla, protože je v současné době uzavřené kvůli koronavirové pandemii.

Rybník byl bez vody řadu měsíců

Dolní zámecký přírodní prvek byl bez vody přibližně rok. Město za jeho obnovu dalo přibližně sedm milionů korun. Při čištění dna se ukázalo jako velký problém bahno. Hned v úvodu prací se v něm utopil bagr firmy, která dostala za úkol zapáchající sediment odstranit.

„Bahna bylo v rybníku nakonec více, než ukázaly původní sondy,“ uvedl primátor. Nákladní auta ho podle něj vyvezla skoro 4 000 kubíků.

Město veškeré práce na revitalizaci platilo ze svého. „I přes navýšení ceny jsme to zvládli bez dotací. Rybník je navíc v památkovém území, takže ani nebylo jisté, zda bychom na nějaké dotace vůbec dosáhli,“ zmínil primátor.

Zpevněné břehy dostaly nové kamení. To také vytvořilo uprostřed letitý ostrůvek, který už má zpět svoji labutí rodinku.

Dvě stě let starý vodní prvek byl v minulosti několikrát bez vody kvůli čištění, nikdy však tak důsledně jako nyní. Naposledy před tímto odbahněním to bylo ve 30. letech. Odborníci museli dodatečně vyřešit také odtok, protože ten předchozí byl vybudován výše, než bylo původní dno.

Řešil se také odtok

„To se ale ukázalo až po vytěžení veškerého bahna, takže jsme to dodatečně řešili s projektantem. Opravili jsme břehy, nápusť a výpusť,“ poznamenala k provedeným pracím vedoucí odboru životního prostředí teplického magistrátu Dagmar Teuschelová.

Dolní rybník je dlouhodobě ve správě teplických rybářů. Řadu let se o jeho vypouštění před výlovem staral Václav Pondělík. „Je to moje taková srdcová voda,“ zasmál se. „Ani nevím, kolik let jsem točil tou klikou u výpustě. Ale jde to do řádů desítek let. Uvidíme, jak to bude při těch nových výlovech,“ dodal jeden z nejstarších členů teplického spolku Petrova cechu.