Strategický vodíkový projekt H2 Triangle zahrnuje:



* výstavbu lokálního vodíkového hospodářství

* vědecko-výzkumné činnosti

* výrobní a montážní haly pro výrobce vodíkových technologií

„Uvnitř průmyslové zóny Triangle bude instalována elektrolytická jednotka pro výrobu zeleného vodíku, kompresory pro jeho stlačení na požadovaný tlak a zásobníky pro jeho skladování a distribuci,“ přiblížil využití pozemků jednatel společnosti FOR H2ENERGY, s. r. o., Tomáš Krenc.

Za společnost FOR H2ENERGY smlouvu podepsal jednatel společnosti Tomáš Krenc (vpravo).Zdroj: se souhlasem Ústeckého krajeSoučástí vodíkového hospodářství bude rovněž palivový článek, který poslouží k přeměně vodíku zpět na zelenou elektřinu upotřebitelnou v rámci areálu i mimo něj. V areálu bude postavena čerpací stanice se zaměřením na vodík a projekt počítá i s výstavbou vědecko-výzkumného centra a výrobních a montážních hal, ve kterých se mimo jiné budou vyrábět komponenty vodíkových technologií. Hlavním partnerem projektu H2 Triangle je vodíkový fond HYDROGEN2.

„Výstavba první etapy bude zahájena v roce 2024. Je to jeden ze strategických projektů v Ústeckém kraji v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. Následné investice budou pokračovat v rámci druhé etapy až do roku 2033, kdy by měl být celý areál závodu dokončen. Předpokládaná výše celkové investice u tohoto projektu překročí jednu miliardu korun a přinese více než 400 nových pracovních míst. Vedení Ústeckého kraje bere transformaci regionu zcela vážně a toto je jeden z mnoha kroků do energetické a technologické budoucnosti. A vodík surovinou budoucnosti bezesporu je,“ okomentoval podpis smlouvy hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

