Pomohly po mrtvici, lákají ho dodnes. Neckář opět míří do severočeských lázní

Vrací se zpět na místo činu. Teplický patriot, zpěvák i pohádkový princ Václav Neckář přijede do severočeských Teplic, které ho už v životě „restartovaly“. Je to 20 let, co prodělal mrtvici, a znova musí čelit zdravotním komplikacím. Zatím má v plánu v Teplicích koncertovat, vystoupí 23. listopadu, ale možná by se mu hodila i relaxační termální vana po tom, co se mu aktuálně přihodilo. Václav Neckář byl totiž o víkendu v nemocnici.

Václav Neckář v Teplicích v roce 2018. | Foto: Deník/František Bílek