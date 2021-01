„Nedařilo se mi to. Začala jsem okolo půl deváté. Systém byl přetížený. Nabíhání jednotlivých kroků bylo pomalé. V jednom z nich jsem pro babičku vybrala pro očkování místo Teplice, ale pak se to seklo. Nic se dlouho nedělo. Po 20 minutách mě systém pustil dál, ale už tam rezervační místo pro očkování v Teplicích chybělo. Nejbližší bylo až ve Slaném. Než jsem se rozkoukala, systém automaticky nahlásil, že je všude plno a že musím počkat až na dodávku další očkovací látky,“ popsala Jonášová.

Její babička Věra Jünglingová z Bořislavi tak musí ve svých 89 letech nadále čekat, až pro ni bude v systému volné místo. Sama si ovšem registraci pohlídat nemůže. Počítač doma nemá, v mobilu umí přijmout pouze hovor.

Podobně na tom je řada dalších seniorů z Teplicka. Například těm v Dubí chtěli během celého dne s registrací pomáhat strážníci tamní městské policie. „Máme jich tu zhruba dvě stovky. Zajedeme za nimi domu a se vším jim pomůžeme. Za jeden den to nestihneme, ale budeme se snažit udělat co nejvíce,“ plánoval si ještě ve čtvrtek odpoledne ředitel MP Dubí Tomáš Pykal. Páteční realita ale byla jiná. "Šly jen registrace, rezervace už ne," konstatoval. "Takže musíme počkat, až to zase půjde."

Kapacita zadaných termínů pro očkování proti covidu-19 byla hned ráno rychle v celé republice vyčerpaná. „Zájemcům o vakcínu doporučujeme kapacitu ověřit za několik dní,“ informovalo v pátek dopoledne na svých stránkách ministerstvo zdravotnictví.



Zaregistrovat se nepodařilo ani paní Miluši z Teplic. I ona již přesáhla věk 80 let a má v první seniorské vlně právo na očkovací látku. Vakcíny se ale nedočká. „Zkoušel to můj vnuk, protože já těm dnešním počítačům nerozumím. Volal mi ale před 10. hodinou, že to už nejde, že mám smůlu,“ líčila seniorka redaktorovi Deníku.



Paní Svobodové z Teplic je rovněž přes 80 let. Manžel jí umřel před 5 lety. Od té doby prakticky ani nekouká na televizi. Pouze poslouchá rádio, když v křesle plete vlněné ponožky. Počítač nikdy doma neměla. Potvrdila, že v jejím věku má problém vůbec zjistit údaje, které od nich registrační formulář vyžaduje. I rodné číslo nebo číslo pojištěnce má napsané na malé kartičce v peněžence. „Syna mám na Moravě. Řešili jsme, že mi to zkusí zajistit, ale prý až pomine ten prvotní nával. A když slyším, co říkáte, tak asi udělal dobře. Já stejně nikam nechodím, tak počkám,“ říkala žena.

Spuštění Centrálního rezervačního systému k očkování od počátku provázely komplikace. Systém byl přetížený a několik minut po osmé spadl i celý web ministerstva zdravotnictví. Nedostupná byla také linka 1221. Ve frontě na odeslání čekalo podle Chytré karantény v 08:35 asi 40 tisíc SMS zpráv pro registraci k očkování proti covidu-19.





Ústecký kraj zřídil krizovou linku pro seniory.

Ta je dostupná na čísle 475 657 691 od 8 hodin do 18 hodin, včetně víkendů a svátků.



Kde se na stránkách registrovat:

* registrace.mzcr.cz

* crs.uzis.cz