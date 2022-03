Podle něj se teď na hranicích objevují zejména lidé, kteří mají většinou ke komu jít, ke známým nebo příbuzným v ČR nebo na Slovensku. „Jsou to lidé, kteří žili v západní části Ukrajiny, nebo byli schopni se ještě relativně brzo dostat na hranice ze vzdálenějších částí země a disponují alespoň nějakými prostředky. Jedná se hlavně o maminky s jedním, nebo dvěma dětmi,“ informuje Růžička.

To nejhorší podle něj ale teprve přijde. Na hranicích už mají avizovaný brzký nával. „Všichni se tam připravují na vlnu uprchlíků, která teprve dorazí. Budou to lidé, kteří jsou už nyní na vlastní pěst někde na cestě přes lesy a divočinu. Jdou pěšky přímo z Kyjeva a dalších nejvíce zasažených oblastí. Místní očekávají, že hlavní nápor na hranici začne už ke konci týdne. Půjde o lidi, kteří nebudou mít skoro nic a budou potřebovat pomoc nejvíc,“ tlumočí Růžička zjištěné informace přímo z ukrajinské hranice na Slovensku.

Bílina pomůže přátelům z Novovolynsku. Posílá peníze a řeší ubytování

Rozhodnutí vyjet z Teplic přes celé Česko a Slovensko až k tisíc kilometrů vzdálené východní hranici Slovenska bylo spontánní. Měli plné auto věcí, ani zpět nejeli s prázdnou. „Chceme ještě jednou poděkovat děckám z oddílu a jejich rodinám. Byla to neuvěřitelná vlna solidarity, kvůli které jsme mohli během jediného dne naplnit dodávku po střechu vším, co lidé utíkající před terorem z vlastní zemí dokážou na hranicích ocenit. To zahřeje,“ zhodnotil po návratu z první otočky šéftrenér severočeských biatlonistů. Po tom všem, co tam viděli na vlastní oči a slyšeli od místních, se rozhodli na místo vyjet příští týden znovu.

„Tentokrát chceme vzít alespoň tři dodávky, abychom dokázali přivézt – pokud možno – co nejvíc lidí do bezpečí. Z první sbírky, která byla pouze uvnitř týmu, nám ještě zbyly nějaké prostředky, které chceme použít jako základ pro nákupy materiální pomoci na další výjezd. Rádi bychom se také obrátili na veřejnost. Pokud by se někdo chtěl na našem dalším výpadu podílet, dáváme možnost přispět do sbírky – buď finančně nebo materiálně. Finanční pomoc je lepší v tom, že se dá uplatnit na to, co je aktuálně na místě nejvíce potřeba,“ podotýká Růžička.

Jak týmu pomoci

Pokud byste chtěli pomoct materiálně, tak asi nejvíce na místě ocení hygienické potřeby, trvanlivé jídlo, zdravotnický materiál a nabité power banky. Finanční dary přijímají na klubovém účtu (č.ú.: 228567927/0600), materiální dary by vyzvedli v neděli 6. března na předem smluvených sběrných místech. „Čím více vybereme, tím víc pojede dodávek,“ vyzývá spoluorganizátor sbírky v Ústeckém kraji.