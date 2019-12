Stovky domácích zvířat o Vánocích trpí. Nedělají jim dobře petardy ani překrmování od majitelů. Může je to i zabít.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

Je možná roztomilé zapojit mazlíčky do vánočního života rodiny, rozhodně by však neměli dostávat k jídlu to, co jedí lidé. Mnohdy totiž dostávají sladkosti, žrádlo s kostmi, dokonce i rybími. Dokážou se přecpat podobně jako lidé, kteří dělají o Vánocích klasické dietní chyby. Psi ani kočky nesnesou koření, kterým si dochucujeme jídla. Běžné jsou potom průjmy, koliky a u starších zvířat i infarkty.