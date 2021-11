Doprovodné trhy s tradičním svařákem se k tomu nekonaly prakticky nikde. Mohou za to nařízená vládní opatření. Každá obec na Teplicku se k tomu postavila po svém, v souladu s nařízeními. Řada obcí akci zrušila.

V komorním duchu ji ponechali v Modlanech. „K vánočnímu Modlansku prostě rozsvěcení stromku patří, a tak jsme se ho v určité tradici, ovšem v souladu s opatřeními, rozhodli udělat,“ říkal starosta Lukáš Bartoň. A tak se v předvečer první adventní neděle krátce po půl páté po úvodní slavnostní fanfáře rozsvítil vánoční strom Modlanska 2021.

Po odpočítávání moderátorem a přání „stromečku rozsviť se“ se do tmy jako překvapení pro místní lidi rozzářil nad střechami domů v centru Modlan ohňostroj. Ten mohli obyvatelé sledovat přímo z oken svých domovů. Do příjemného podvečera zazněly vánoční melodie v podání Žesťových baronů. „Vystoupení se vydařilo, odměněné velkým potleskem přihlížejících návštěvníků, kteří se rozcházeli od rozsvíceného vánočního stromu s úsměvy a radostným očekáváním blížících se Vánoc,“ komentoval za obec Modlany moderátor akce, které se zúčastnila i hrstka místních, Karel Schön.

V Bílině letos nakonec zvolili online rozsvícení stromku s pekelnou pohádkou v podání Divadla Petra Stolaře. Před samotným aktem, který mohli v Bílině lidé sledovat ze svých domovů přenosem z radnice, promluvily dvě ženy z vedení města. Starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová a místostarostka Marcela Dvořáková. Popřály lidem pěkné Vánoce a rozsvícení stromku společně odpočítaly.

Některé obce podobou akci raději s ohledem na současnou epidemiologickou situaci úplně odpískaly. Třeba v Žalanech, Kostomlatech nebo v Bžanech. I tam ale budou rozsvícené vánoční stromky ladit už nyní adventní atmosféru.

Odpískány byly také vánoční trhy na náměstí u Galerie v Teplicích. Stánky tam sice jsou, ale zavřené. „Je to škoda. Tohle prostě k té předvánoční době patří. Navíc to je venku, tak by to přeci tolik nemohlo vadit,“ říkal smutně Radek Javorec. Naopak narváno bylo v sousedním nákupním centru. I tam mají vánoční výzdobu. Svařák si letos venku ale nevychutnáte prakticky nikde. Vláda to v rámci svých nařízení aktuálně zakázala.