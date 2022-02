Zdroj: DeníkŠek na částku 53 009 korun převzala z rukou starosty obce Modlany Lukáše Bartoně, ředitele společnosti KnaufInsulation Jana Brázdy coby generálního partnera spolku Přátelé Modlanska a statutární zástupkyně spolku Přátelé Modlanska Ivany Hubené, ředitelka domova důchodců v Bystřanech Miroslava Barešová.

„Velice nás to potěšilo. Na taneční, které budou probíhat v několika samostatných setkáních, se těšíme. Jsem přesvědčená, že i pan Veleta. Jeho práce s klienty je skvělá. Dokáže zvednout i lidi z vozíku a za výrazné podpory se s nimi pohybuje v rytmu hudby,“ naznačuje ředitelka seniorského zařízení Miroslava Barešová, co mohou senioři z Bystřan v domově důchodců očekávat.

Bilance Vánočního Modlanska: Pro seniory do Bystřan putuje 50 tisíc korun

To, že se v Modlanech rozhodli právě pro podporu seniorů z Bystřan, vnímá ředitelka jako poděkování za předchozí období. „Je to uznání dobrého jména našeho zařízení. A také to je odměna za ty dva roky, kdy tady bojujeme s covidem,“ vnímá vstřícný dar z Modlan ředitelka.

V bystřanském domově důchodců mají na 200 klientů. A to i s demencí. I ty ale chtějí do tanečních zapojit. „Hudbu dobře vnímají,“ poznamenala Barešová. Přínosem to bude i lidi na vozíku. Taneční mistr spolupracuje i s nimi.

Kdo je Petr Veleta? Absolvoval Taneční konzervatoř v Praze, roční stáž v Londýně, obor choreografie na pražské HAMU a doktorské studium kinantropologie na FTVS UK (téma: Taneční a pohybový program pro seniory). Působil jako sólista baletu Slovenského národního divadla v Bratislavě, Hudebního divadla v Karlíně a šéf baletu a choreograf v divadle v Olomouci. Jako taneční pedagog a choreograf působil na Slovensku i v Čechách a v několika projektech v Anglii a Německu. K aktuálním jeho aktivitám patří taneční a pohybová terapie pro seniory s psychickým a fyzickým postižením, kterou provádí v rámci programů České alzheimerovské společnosti.

Vánoční Modlansko má v této obci už svoji tradici. Vždy je na co se těšit. „Letos jsem měli program hodně pestrý. Vystoupení dětí má vždy své kouzlo roztomilosti. Operní žánr přinesl vysoký umělecký zážitek. Česká mše vánoční je neodmyslitelnou součástí vánočních svátků, stejně tak i gospelové melodie a v neposlední řadě zimní sváteční songy dotvářely vánoční atmosféru bohatě vyzdobeného modlanského kostela,“ ohlédl se za nedávným projektem místostarosta Modlan Petr Hubený.