Oba ředitelé středních škol, kteří jsou zároveň členové Lions Clubu, se zapojili do charitativní adventní akce na podporu léčby postižených dětí na Teplicku.

„Nepočítám si to, ale je jich hodně,“ říkal už v sobotu večer Jiří Nekuda, který vede hotelovou, průmyslovou a obchodní školu. „Přes den to bylo slabší, ale jakmile teď navečer přestalo pršet, tak se to rozjelo. Ani se nezastavím,“ přitakával ve stánku se svařákem Zdeněk Bergman, ředitel Gymnázia Teplice.

Vánoční dekorace, ozdoby, ruční výrobky ale i sváteční dobroty, vůně trdelníku a samozřejmě hudební program. Dvoudenní adventní trhy u Braunova Morového sloupu na Zámeckém náměstí jsou v předvánočním čase příjemným zpestřením. Letos se konaly už pojedenácté. Společně s Lions Clubem je uspořádal dům kultury. Záštitu převzalo město.

„To deštivé počasí mě mrzí. Ale nedá se tomu poručit, i tak je tu dost lidí,“ komentoval v sobotu večer primátor Hynek Hanza. V ruce si domů odnášel výslužku v podobě perníčků. Předvánoční sobotu si užil do sytosti. Odpoledne navštívil se synem interaktivní adventní výstavu v klášteře v Oseku, kde byly připravené dílničky pro děti a kde se Hanza junior zapojil do výroby vánočních ozdob a vyzkoušel si některé z tradic. Na večerní procházku po deštěm sice uplakaném, ale svařeným vínem provoněném náměstí u teplického zámku už přišel primátor bez rodiny.

Stánky, betlém, výstava

Betlém, vánoční strom nebo prohlídka výstavy Aleny Kartákové v přilehlém kostele. I to kromě čtyř desítek stánků o víkendu patřilo k vánočnímu trhu, pro který teplický dům kultury připravil třicítku hudebních vystoupení. Na podiu u Morového sloupu se během soboty a neděle vystřídaly pěvecké sbory dospělých i dětí.

Na zpívající malou Emičku se přišla podívat celá její rodina, včetně Aleny Brzákové. „Zpívání vnučku baví. A právě v tomto předvánočním čase toho jako dětský sbor mají nejvíce. Jedno vystoupení za druhým. Já ji ale letos vidím vystupovat poprvé,“ zmínila hrdá babička.

Vedle ní stojící hlouček zrovna diskutoval, kdy bylo Zámecké náměstí na vánoční trhy zasněžené. „Bílé trhy tu pamatuji před osmi lety, když tu Kubera ještě rozsvěcel stromek. To byla úplně jiná atmosféra,“ tápal v paměti do teplé bundy zahalený muž se svařákem v ruce.

To už ale trubači z balkonu nad vchodem do muzea ohlásili poslední hodinu sobotního programu. Potemnělé plocha mezi kostely, a dalšími domy se obula do pestrobarevných svíček vánočních řetězů. „Když se takto setmí, jsou kšefty na vánočním trhu vždycky lepší než přes den,“ hlásil prodejce klobás. U jeho stánku stála dlouhá fronta lidí. Kdo nechtěl klobásu, mohl si dát maso nebo něco jiného z voňavé grilované nabídky. Boj byl o místa k sezení pod plachtou.

Mezi těmi, kdo se přišel v sobotu k zámku v Teplicích podívat, byl Lukáš Prokop. „Letos mi to přišlo chudší, než v předchozích letech. Možná to je tím počasím. Lidé se tolik nebaví,“ řekl. Spokojená naopak byla Helena Holíková. „Tohle je pro mě prostě každoroční tradice. Dát si svařáček, pobavit se s přáteli, nasát vánoční atmosféru,“ uvedla, když okolo sebe měla téměř celou svoji rodinu.

Tu do večerních Teplic vytáhl také náměstek primátora Jiří Štábl. „Je to pěkné, jak nám Teplice žijí,“ bavil se pohledem na zaplněné náměstí, zatímco jeho ženský doprovod vybíral vánoční dekorace u stánku.

Speciální hrnečky z Dubí

Hlavním artiklem vánočních trhů byl svařák. Členové Lions Clubu ho lidem u čtyř stánků stáčeli z várnic do speciální edice vánočních hrnečků, které pro tuto příležitost vyrobila dubská porcelánka. Návštěvníci si je odnášeli na památku domů. Tři za ouška držel v ruce Ladislav Svoboda. „Využijeme je na zahradě, tam vánoční motiv v létě nevadí,“ řekl. Při chůzi s nimi cinkal jako pan Lorenc v české filmové komedii Na samotě u lesa.

Právě svařák Lions Clubu byl tím, co má přispět k usnadnění života postižených dětí na Teplicku. Vybrané peníze po sečtení poputují k nim. Pomáhat této skupině mladých lidí je jedním z hlavních poslání teplického klubu, který v okrese funguje už řadu let. Kolik se podařilo vybrat, nebylo v době uzávěrky tohoto článku spočítáno. Sdělíme to v některým z dalších vydání.

Akce podporující vánoční atmosféru na Teplicku neskončily.