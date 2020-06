Výkyvy počasí, kdy vlivem tepla rostliny začnou brzy kvést a včely se teprve probouzejí ze zimního spánku, nebo naopak pomrznou, mají vliv nejen na úrodu ovoce, ale také na produkci medu. Včelaři letos avizují, že medu bude výrazně méně. První medobraní ukázalo, že snůška je o 30 až 40 procent slabší, a to nejen v důsledku nepříznivého počasí, ale především větší agresí roztoče Varroa destructor, který je tradičně největším škůdcem v úlech. Po zimě totiž našla řada včelařů své úly bez včel právě působením tohoto parazita na zavíčkovaných plodech.

Malí včelaři se dokáží s úbytkem včelstev vyrovnat, když jim ztrátu pomohou nahradit přátelé z organizace Českého včelařského svazu (ČVS) například poskytnutím oddělků. Větší starosti mají produktivní včelaři se silnými včelstvy, kterým zahynul větší počet včelstev. „Tato situace není celoplošná, ale lokální. Někteří včelaři dokonce přišli o všechna včelstva, nám loni ze 480 včelstev 100 zahynulo. Letos už jsme tuto ztrátu vyrovnali. Horší je to se snůškou, včely neměly před květem lip co sbírat, jedinou záchranou bylo přikrmování. Letos je výpadek v květu akátu, který v řadě lokalit pomrzl. My máme štěstí na rozumné zemědělce, kteří vytvářejí na polích biopásy s pestrou skladbou různě kvetoucích plodin, nebo vysévají bohatě kvetoucí rostliny pro zelené hnojení. Výborná je rovněž spolupráce s ovocnáři, kteří ošetřují stromy večer, kdy včely nelétají,“ vysvětluje profesionální včelař Petr Musil ze Žitenic.

Petr Musil se věnuje včelaření už od dětství, 13 let je členem ČVS a od roku 2003 profesionální včelař. Pomáhá přátelům radou a přispívá k ozdravení jejich včelstev, když přenáší do praxe novinky získané z Výzkumného ústavu včelařského. Díky aplikaci nového plemeniva jsem při dnešní prohlídce 60 včelstev nedostal ani jedno žihadlo. Je to výsledek přenosu genů neútočných včel,“ dodává Musil.

Na Litoměřicku působí 12 základních organizací ČSV, které soustřeďují 620 včelařů. „Staráme se o zhruba osm tisíc včelstev, neprodukujeme jen med, ale především pomáháme zemědělcům a ovocnářům k dosažení dobrých výnosů u plodin. Já osobně měl při letošním prvním stáčení poloviční výnos medu, někteří kolegové na tom jsou ještě hůř. Nestěžujeme si a ztráty včelstev se snažíme každý rok nahradit, to patří k našemu koníčku. Jsme rádi, že po epidemii se i letos uskuteční největší zahrádkářská výstava na Zahradě Čech, kde nám bude opět patřit část pavilonu. Tam mají začínající včelaři možnost získat potřebné poradenství,“ uvedl předseda okresní organizace ČSV Jan Masopust.

Po deseti letech se na Litoměřicku daří zastavit pokles včelařů a včelstev. Například největší organizace ČVS v Litoměřicích má letos na 160 členů, což je téměř dvojnásobek proti roku 2010. „Lidé se začínají víc věnovat zahrádkám a k nim si pořizují včely. Začínal jsem tak i já před devíti lety po zjištění, že na naši zahrádku nepřilétají žádné včely. Pomohl mi zkušený včelař Petr Musil, dnes pomáhám druhým i já. Vedu v Litoměřicích dva kroužky mládeže a metodicky dohlížím na kroužek v litoměřické vazební věznici. Tato práce má smysl. Děti pomáhají rodičům, kteří už mají včely, nebo je dokonce přesvědčují, aby si je pořídili. Donesla se mi zpráva, že jeden vězeň, který chodil do kroužku, po odpykání trestu začal včelařit na zahradě své přítelkyně,“ říká jednatel litoměřické organizace ČVS Jiří Pergler.

Včelaření je především koníček, který dělají lidé z lásky k přírodě a současně aktivně vyplňují svůj volný čas. To byl i původní záměr dohody mezi městem Lovosice a tamním spolkem Mozaika. „Mateřské centrum má v programu životní prostředí, proto jsme mu nabídli spolupráci při založení včelařského kroužku. Vybavili jsme ho, ale bohužel, kroužek se nepodařilo udržet, a tak péči o sedm včelstev pod Lovošem zajišťuje náš odbor,“ říká pracovnice odboru životního prostředí Městského úřadu v Lovosicích Markéta Kulhánková. Odbor svou aktivitu i nadále udržuje a nabízí zájemců exkurze k seznámení s problematikou včelaření. Loni ke včelám zavítali studenti ze tří tříd místního gymnázia. Město má za sebou červnové medobraní, kdy se mu podařilo vytočit v průměru 11 kg medu od jednoho včelstva, další ho čeká po odkvětu lip.