Obec Bžany nabízí svým občanům v rámci Mikroregionu Svornost a ve spolupráci s obcí Kostomlaty pod Milešovkou možnost očkování první, druhou a nebo třetí dávkou proti onemocnění covid-19.

Podle informací z úřadu se bude očkovat vakcínou Moderna. Pokud bude ze strany lidí v rámci mikroregionu dostatečný zájem, uskuteční se očkování 11. ledna 2022 na sále obecního úřadu v Kostomlatech. Ti, kteří o to mají ze Bžanska zájem, měli by se přihlásili na obecním úřadě do 10. prosince, na tel. 417 872 277 nebo 606 713 449. Na úřadě vám také poskytnou bližší informace k této akci.