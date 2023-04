Alarmující případ ve čtvrtek 30. března začala projednávat severočeská justice. Čtyřicetiletý pedagog měl opakovaně sex se školačkami. A to i přímo na půdě víceletého gymnázia, základní a mateřské školy v místní části Krupky, v Bohosudově na Teplicku. Jde o zařízení, které zřizuje litoměřické biskupství katolické církve. Prokazatelně celkem ve čtyřech případech muž sex po dívkách chtěl. A to v budově školy na akcích po vyučování, jejichž součástí byly i hry na schovávanou potmě či přespání na gymnáziu. Ale také na mimoškolních vícedenních akcích v přírodě.

Sexuální obsah měly také konverzace učitele s dívkami na Messengeru. Na dívky tlačil, aby ho masírovaly, posílaly mu nahé fotky přes Facebook, bral si je na klín, osahával je. Ve dvou případech dosáhl svého a navázal s dívkami dlouhodobější intimní vztah. S jednou z nich dokonce po dobu pěti let, kdy jí na začátku bylo třináct. Další bylo na začátku tříletého vztahu jedenáct. K sexu učitele a obou dívek došlo podle obžaloby i v nářaďovně tělocvičny, na chlapeckých toaletách či v učebně první třídy.

Noční můry, pomočování a stresy. Znalec u soudu popsal následky zneužívání dětí

Obžaloba klade muži za vinu, že souložil s dětmi pod patnáct let. A to navíc s těmi, které mu škola svěřila k dozoru. Zneužil přitom svého postavení, důvěryhodnosti a vlivu. K podstatné části obžaloby se muž před okresním soudem v Teplicích ve čtvrtek 30. března přiznal. Podle soudce Jaroslava Malchuse podobně přistupoval k obvinění v průběhu přípravného řízení. Kriminálka měla i tak o jeho protizákonném počínání pádné důkazy z výpovědí poškozených i na základě zajištěných konverzací. A tak senát přiznání přijal s jistotou, že se vůči obžalovanému nedopouští nespravedlnosti.

Muž, kterého stíhají na svobodě, se u soudu kál. „Je to strašné. Šel jsem do školství, protože jsem chtěl pomáhat. Bavila mě práce s dětmi,“ vylíčil a dál hovořil o selhání, o ublížení těm, kdo mu věřili, a o zklamání. Z jeho popisu vyplývá, že se do něj dvě poškozené dívky zamilovaly, nebo to alespoň tak vnímal. Postupné sblížení nicméně nejspíš inicioval on, nebo mu přinejmenším šel naproti. A hlavně včas nezarazil důsledky.

„Nechápu, jak jsem to mohl nechat dojít takhle daleko. Už jen to, že jsem nechal rozvinout vztah, bylo špatně. Když jsem se pak z toho snažil vycouvat, i tím jsem způsoboval další trápení,“ řekl muž.

Soud zajímalo, jestli muž v průběhu zločinné činnosti nepřemýšlel o opuštění školství. Prý přemýšlel, ale neudělal to. „Vždy jsem myslel, že už to nebudu dál dělat,“ vysvětlil muž s tím, že se jako pedagog primárně snažil dělat dobré věci, pomáhat, dělat pro děti akce nad rámec školy, aby si je užívaly. „Ta motivace nebyla jen, abych měl příležitost k něčemu takovému,“ tvrdil obžalovaný. Odpověď ale neměl na dotaz soudce, jestli si uvědomuje dopad svého jednání na duševní a sexuální vývoj obětí zneužívání. „Nejsem si to schopen uvědomit,“ řekl nakonec muž na naléhání předsedy senátu.

Uřízl by si ruku

Obžalovaný se doznal prakticky ke všem čtyřem skutkům popsaným v obžalobě. Rozporoval pouze záměrné osahávání jedné z žákyň v autě na mimoškolní akci. Muž podotkl, že dívky zneužíval, když už s nimi měl nějaký vztah. Toto prý nebyl ten případ. „Nebyla tam žádná emoční vazba,“ upřesnil obžalovaný.

U soudu se ale doznal i k osahávání dalších dvou školaček, což nebylo předmětem obžaloby. „Nejradši bych si za to uřízl ruku,“ řekl muž, který dosud neměl žádné záznamy v trestním rejstříku. Trestní oznámení na učitele podávala sama škola loni v březnu, na gymnáziu pak už nepůsobil.

Kvůli výbuchu muničního skladu v Bílině půjdou před soud dva pyrotechnici

Muž není duševně nemocný. „Nic nesvědčí o strukturované sexuální deviaci,“ četl soudce znalecký posudek sexuologa Jaroslava Zvěřiny. Obžalovaný expertovi sám doznal, že si po celou dobu vyčítal, že nedokázal svým emocím odolat. Rozpoznávací schopnosti tak měl zachovány, ty ovládací byly vzhledem k romantickým vztahům se školačkami oslabeny. Delikty byly podle Zvěřiny motivovány právě romantickými vztahy. Podle sexuologa má muž racionální náhled na nesprávnost svých činů a je odhodlán se takového jednání v budoucnosti vystříhat. Navrhuje mu proto jen ambulantní ochrannou sexuologickou léčbu.

Teplický soud ve čtvrtek hlavní líčení odročil. Mimo jiné proto, že státní zástupce chce k spornému skutku z obžaloby slyšet osobně svědky. Muži za zločin pohlavního zneužití hrozí až deset let vězení.