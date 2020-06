Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Mír Teplice, které svolali odpůrci současného vedení, nemohlo ve čtvrtek 25. června hlasovat o odvolání představenstva. Do domu kultury totiž nedorazila potřebná nadpoloviční většina nespokojených účastníků. „Do potřebného počtu 94 nám bohužel chyběli 3 delegáti. Proto se shromáždění ani nekonalo. Přítomným jsme poděkovali a pozvali je na náhradní termín 13. července,“ oznámil mluvčí kritiků současného vedení Miroslav Němeček.

Kritici čelním představitelům družstva, které v Teplicích a Krupce spravuje téměř 8 tisíc bytů, vytýkají především údajně neprůhledné hospodaření. Předseda Marek Andrášek to ale společně se svými kolegy z čelních postů správy bytového fondu dlouhodobě odmítají. Samotný Andrášek útoky na svou osobu nekomentuje. Ze svolaného jednání v domě kultury odešel ihned poté, co bylo krátce po jeho začátku prohlášené za neusnášeníschopné. Svojí přítomností svolavatele schůze překvapil. „Byl jsem zvědavý, jak to celé bude probíhat. To, že naši delegáti nepřišli, mě nepřekvapilo,“ řekl po jednání.

Delegáti teď musejí ze zákona bez zbytečného odkladu svolat náhradní schůzi. „Vychází to na 13. července, abychom stihli rozeslat pozvánky. Už nebudeme omezení 50procentní účastí delegátů. Stačit jich bude pouze 10 procent, abychom převolili současné představenstvo,“ zmínil Němeček. V přepočtu to znamená, že na náhradní termín bude stačit pro řádné hlasování 19 přítomných lidí.

Středeční shromáždění svolal delegát Lukáš Valenta. „Bylo vidět, že pan Andrášek dával v sále ostentativně najevo, že pro něj nejsme partneři a podle toho i odešel,“ konstatoval.

Podle Němečka se stávající vedení družstva snažilo v minulých dnech označit shromáždění za neplatné. „Tím se opakovaně snaží družstevníky zmást a znemožnit výměnu vedení. Rozhodli jsme se to řešit právní cestou,“ podotkl Němeček.

Ne všichni delegáti přišli na svolané jednání včas. Poté, co organizátoři poděkovali všem přítomným za účast a schůzi pro nedostatečný počet lidí rozpustili, dorazil se zpožděním zástupce z Krupky. „Dříve jsem to bohužel nestíhal,“ omlouval se u vchodu do DK Teplice Němečkovi. Nezbylo mu ale než se pouze otočit a zamířit zpět domů.

Dorazila hygienička

Kdo však přišel včas, byla kontrola z hygieny. „Na ohlášený podnět od občanů,“ vysvětlila epidemioložka Eva Poláčková. „Přišla jsem zkontrolovat dodržování platných hygienických opatření v souvislosti s COVID-19,“ sdělila se striktním doporučením, aby v sále byly zachovány potřebné rozestupy mezi lidmi a všichni měli zakrytá ústa i nos rouškou. „Jsme v budově, a tam to platí pro všechny. I případné řečníky u mikrofonu. Abych nemusela zahajovat správní řízení,“ dodala.