Letošní Velká Malá Paříž, která se konala v Teplicích v neděli 18. července, se povedla. Po deštivé sobotě, kdy řada akcí na Teplicku propršela, pozitivní předpovědi nezklamaly a nad Zámeckou zahradou svítilo po celé nedělní odpoledne sluníčko.

Velká Malá Paříž | Video: Deník/ Petr Málek

Program byl bohatý. O hudební část se v prostoru altánu u Zahradního domu postarali například Pavel Petran s kapelou nebo téměř sedmdesátiletá anglická hudební legenda Phil Shoenfelt. Právě hudební část je v cyklu „Paříží“ v lázeňských Teplicích dominantní. Podle Antonína Moravce, který Malou a Velkou Paříž přes léto pořádá, pouliční hudba do měst patří. „Města by měla umělcům vycházet vstříc. Záleží ale na kvalitě muzikantů. Kdyby mi někdo hrál pod oknem dokolečka čtyři písničky a ještě blbě, asi bych ho polil kýblem vody,“ míní pořadatel. Jak se mu to letos povedlo? Co bylo nejlepší? A samozřejmě bohatá fotogalerie, ve které se návštěvníci mohou najít. Dále v článku.