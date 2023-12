Zastupitelé města Teplice schválili v pondělí vpodvečer 18. prosince návrh rozpočtu na příští rok. Kromě do staveb mají jít peníze také do dalších nových trolejbusů pro MHD v Teplicích.

Měl by být schodkový. Příjmy se očekávají ve výši 1,5 miliardy, výdaje mají být 2,1 miliardy. Navržený schodek rozpočtu na rok 2024 je možné uhradit ze zdrojů minulých let. Na konci letošního roku by měly mít Teplice totiž pod polštářem našetřeno přes miliardu korun.

Z největších naplánovaných investic (v roce 2024 je celkem plánováno 760 mil. korun do investic.)

* Modernizace mycí linky pro trolejbusy: 37 mil. Kč

* rekonstrukce ul. Palackého vč. krytu potoka: 50 mil. Kč

* ul. Masarykova, Trnovany - I. etapa (Jezevčík): 29 mil. Kč

* Hřiště Sobědruhy – I. etapa: 30 mil. Kč (odhad 90mil. Kč)

* venkovní koupaliště Teplice – I. etapa: 100 mil. Kč (odhad celkových nákladů 445 mil. Kč)

* Realizace nové přípojky termální vody pro AQUACENTRUM: 50 mil. Kč

* Realizace - AQUACENTRUM Teplice, venkovní úpravy, II. část: 40 mil. Kč

* Revitalizace RKT - přestavba podkroví pro nové aktivity: 41,4 mil. Kč

* Performance Design & Build pro objekt DK: 40 mil. Kč

* Benešovo nám. 840 - celková rekonstrukce objektu: 32 mil. Kč

* Rekonstrukce objektu Riegrova 6656 - Nízkoprahové centrum: 35 mil. Kč

Výše uvedené akce čítají celkem: 484,4 mil. Kč

V přípravě je veřejná zakázka na nákup 17 ks nízkopodlažních trolejbusů v předpokládané hodnotě 360 mil. Kč. Dodání proběhne pravděpodobně v roce 2025.