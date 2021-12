„Školní expres“ vozí děti od středy 15. prosince vždy ráno z Modlan do Teplic a odpoledne opačným směrem. Takový stav chce obec zachovat minimálně do vánočních prázdnin. Jízdné se neplatí. Kolik to bude obec stát, místostarosta Petr Hubený neměl spočítané. „V tuto chvíli to není podstatné. Hlavně, že nám děti ráno nestojí na zastávkách zbytečně a rodiče nemusí řešit, co s nimi udělat, když slíbené autobusy nejedou,“ komentoval situaci místostarosta. „Soukromý dopravce, kterého jsme si najali, nám garantuje všechny domluvené cesty. Hned první jízda ukázala, že to byl krok správným směrem. Než dojel autobus z Modlan do Drahkova, byl plný,“ dodal.