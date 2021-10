Podzimní prázdniny využila řada lidí ke sportování. Třeba na ledě ve Sport Aréně na Stínadlech. Byli jsme se podívat na pátečním veřejném bruslení. Třeba se najdete na našich fotkách.

Z veřejného bruslení v Teplicích, Sport Aréna Teplice na Stínadlech. | Foto: Deník/Petr Málek

Další dvě bruslení jsou naplánovaná na víkend. A to v sobotu v čase od 17.00 do 18.30 hodin. V neděli je pak led pro veřejnost otevřený od 10.30 do 12.00 hodin. Platí se jednotné vstupné 50 korun.