I během soboty a neděle můžete využít možnosti, kterou nabízí Sport Aréna na teplických Stínadlech. Na ledě v zimní hale tam je prostor pro veřejné bruslení.

Veřejné bruslení v Teplicích. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zdeněk Traxler

A to v sobotu v čase od 17.00 do 18.30 hodin. V neděli pak je led pro veřejnost otevřený od 10.30 do 12.00 hodin. Platí se jednotné vstupné 50 korun. Podle informace z haly je při každém veřejném bruslení k dispozici také půjčovna bruslí. Na příští týden v zimáku připravují první letošní diskotéku na ledě. Bude 6. listopadu od 17.00 do 19.00 hodin.