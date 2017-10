Vichřice se uklidnila. Nastal čas odklízení následků a sčítání škod

Teplicko - Prakticky po celou neděli řádil na většině území naší republiky extrémně silný vítr, který se nevyhnul ani našemu regionu. Na řadě míst došlo k přerušení dodávek elektrického proudu, velké problémy nastaly v dopravě, o škodách na majetku ani nemluvě. vůli silným dešťům také stoupaly hladiny vodních toků a to zejména na severu Čech.

"Celkem jsme během neděle vyjížděli devětkrát. Většina výjezdů byla do Teplic, kde jsme třeba pomáhali poté, co vítr shodil velkou anténu na střechu domu Na Valech. U nás v Proboštově jsme měli největší zásah hned ráno, kdy vítr poškodil část střechy na domě rodiny Mouchových," uvedl Ivo Seidl, velitel dobrovolných hasičů z Proboštova v pondělí ráno po sedmé hodině.

Hned poté se chopil motorové pily a začal likvidovat spadlý mohutný jehličnan u parkoviště za proboštovskou radnicí. Během neděle hasiči po celé republice zaznamenali více než sedm tisíc technických výjezdů, zatímco běžně mají takových výjezdů 150.

Odstraňování následků vichřice a také sčítání škod tak bude stěžejním tématem pondělí. "Máme na starosti řez a kácení stromů a tak jsem už v neděli odpoledne vyrazila do terénu, abych věděla, co mě v pondělí čeká. Nebude toho opravdu málo málo a to jsme prošli jen Klíši," povídala Monika Králová z obvodu město v Ústí nad Labem.

ČEZ evidoval po vichřici asi půl milionu domácností bez proudu. Do nedělního večera odstranil poruchy u 250 tisíc odběratelů. Během noci se podařilo odstranit další poruchy. "Počasí se umoudřilo a i díky tomu se nám daří poruchy opravovat, nové nepřibývají," uvedla mluvčí ČEZ Soňa Holingerová s tím, že v Ústeckém kraji je nejhorší situace na Děčínsku.

Energetici předpokládají, že opravy všech škod budou trvat ještě několik dnů. "Předpokládáme, že budeme během dne postupně kalamitní stav rušit tak, jak se nám bude dařit odstraňovat poruchy a připojovat odběratele zpět k distribuční soustavě," uvedla Holingerová s tím, že zatím trvá kalamitní stav v osmi krajích včetně Ústeckého.

Problémy na železnici přetrvávají v horských a podhorských oblastech Krušných hor a Libereckého kraje. Obnovení provozu České dráhy předpokládají během ranních nebo dopoledních hodin. Řekl to mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

V pondělí by měl vítr postupně slábnout. Na horách však i nadále hrozí prudké nárazy větru o rychlosti až 90 km/h. Ve výškách nad tisíc metrů bude celý den mrznout. I nadále se mohou vytvářet sněhové jazyky.