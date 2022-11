VIDEO, FOTO: Taková byla sobotní Zámecká v Teplicích. „Vláčková“ a strašidelná

„Neplakej, vždyť je to jen maska," uklidňovala maminka marně své plačící dítě. Zatímco jedno dítko ronilo ze strachu slzy, další se popadalo smíchy za břicho, co že je to u stromu za strašidlo. Dva různé dětské pohledy na akci Strašidelná Zámecká, kterou v sobotu 22. října společně připravilo Divadlo V Pytli a VisitTeplice.

Strašidelný vláček v Zámecké zahradě v Teplicích. | Video: Deník/Petr Málek