V oblasti Lesní brány se teď kácí dřeviny podél trati. Na duben se v teplické části Kozí dráhy chystá úklidová brigáda dobrovolníků. Kozí dráha se dlouhé roky zmítá v nejistotě, zda bude zrušena a nahradí ji třeba cyklostezka, nebo po ní opět vyjedou vlaky. Nyní se jí možná blýská na lepší časy. Jak to tedy bude? Na trati je potřeba hodně práce. Máme aktuální fotky z celého úseku, projděte se s námi.

Správa železnic totiž začala s prosekáváním náletů v části dráhy na Teplicku, zejména v oblasti Lesní brány. Jeden z dopravců pak mluví o tom, že by na koleje vedoucí pod Krušnými horami rád vrátil nákladní dopravu.

„V úseku Telnice – Oldřichov u Duchcova likvidujeme náletovou vegetaci pro průjezd speciálních hnacích vozidel tak, aby bylo možno aplikovat strojní chemický postřik proti plevelům a těleso dráhy lépe konzervovat a kontrolovat,“ vysvětlil mluvčí Správy železnic Marek Illiaš s tím, že v úseku mezi Děčínem a Telnicí se nic nemění a platí zde stále dlouhodobá výluka.

Osobní i nákladní přepava

To by se ale mohlo v příštích měsících změnit. Dopravní společnost KPT Rail by totiž ráda po Kozí dráze vozila nákladní vlaky. „Nejprve bychom rádi jezdili mezi Oldřichovem a Lesní bránou a později i mezi Jílovým a Děčínem,“ připomněl Jaroslav Kugler z KPT s tím, že záleží především na termínu, kdy bude trať schopná provozu. Teprve poté mohou klienti počítat ve svých plánech s přepravou zboží nebo materiálu po železnici. Doposud vše vozí kamiony, mnohdy se přitom jedná o desítky nákladních aut. Podle Marka Illiaše ze Správy železnic ale zatím žádná oficiální žádost o zajištění nákladní dopravy na trati 132 správci železnice nepřišla.

Mnohem dříve, než nákladní soupravy, by se po trati mohly prohánět osobní vlaky. Stejná společnost totiž plánuje, že by od května začala jezdit mezi Děčínem a Krupkou. Podle Kuglerových slov je trať po drobné údržbě provozuschopná.

Jak ale upozornil mluvčí Illiaš, v žádném případě nyní nelze hovořit o zprovoznění trati pro běžný provoz. „V první etapě se počítá s úpravou úseku Oldřichov u Duchcova – Teplice Lesní brána,“ upřesnil s tím, že s prosekáváním náletů chce být správce železniční infrastruktury hotový nejpozději do konce března, kdy končí také období vegetačního klidu. Kam až se dělníci s prosekáváním dostanou, bude tedy záležet na rychlosti jejich práce. Na Kozí dráhu vyrazí na začátku dubna také dobrovolníci. Ti se chtějí pustit do úklidu nepořádku, který leží podél celé železniční trati od Děčína až do Oldřichova u Duchcova.

Nejistota ohledně budoucího využití není dobrá ani pro obce ležící podél Kozí dráhy. „Trať už delší dobu chátrá, mělo by se to už konečně rozseknout. Bylo několik projektů, jeden z posledních dokonce hovořil o tom, že by se místo kolejí udělala cyklostezka, což také nezní špatně,“ řekl starosta Krupky Zdeněk Matouš.

Celou Kozí dráhu trápí krádeže kolejí a dalšího materiálu. Týká se to především části od Telnice přes Krupky, Proboštov a Novosedlice, směrem na Oldřichov u Duchcova.

Poslední pravidelné vlaky jely na Kozí dráze v roce 2007. Později zde byla příležitostná doprava, poslední roky je ale trať v dlouhodobé výluce.

Jak šel čas na Kozině…

Soukromý dopravce KPT Rail sehnal podle svého vedoucího provozu Jaroslava Kuglera na letní jízdy o víkendech a svátcích sponzory. Na trati by turisty vozil motoráček. Od května do září by se jednalo téměř o 400 spojů. „Tato trať má největší turistický potenciál z celého Ústeckého kraje a je velká škoda ho nevyužít. Zvláště s napojením na Krupku, která je nově na seznamu UNESCO. Koleje jsme si prošli a jsou podle nás provozuschopné. Minimálně od Děčína do Telnice, dále do Krupky by mohl pokračovat turistický autobus, když by tam nemohl jet vlak,“ řekl Deníku Kugler.

Trať je v současné době bez života a chátrá. To se podepisuje na jejím technickém stavu. „Po trase Kozí dráhy chodím každý den a nevěřím, že by se dala někdy dohromady. Je to tam zarostlé, pražce hnijí a o stavu kolejnic ani nemluvě,“ popsal Ondřej Šimůnek z Proboštova. Právě úsek přes Proboštov až do Oldřichova je v nejhorším stavu a jeho obnova by byla asi nejnákladnější. „Bylo by hezké, kdyby Kozina zase fungovala, ale to si měli rozmyslet tak před 5 lety,“ komentoval rozhodnutí dopravce muž, který bydlí v sousedství dráhy.

Objevil se také projekt, jak využít trať, pokud by se na ni už nevrátily vlaky. Cyklostezka. Turisté by se sem mohli vrátit na kolech nebo kolečkových bruslích. V tomto duchu se také vloni uskutečnilo jednání Správy železnic, která je vlastníkem dráhy, a vedení měst Děčín a Teplice. „Město je nakloněno vzniku cyklostezky. Kozí dráha jako taková byla ztrátová, navíc zájem cestujících o pravidelnou dopravu byl minimální, údržba je nákladná a odstranění spadlých kamenů by vyšlo na několik desítek milionů korun,“ uvedl tehdy mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil. Cyklostezce bylo vloni nakloněný i náměstek teplického primátora Jiří Štábl. „Náklady na odstranění kolejí a navezení štěrku by neměly být až tak vysoké,“ uvažoval.

Koleje Kozí dráhy propojují kromě Děčína a Oldřichova u Duchcova také města a obce Jílové, Libouchec, Telnice, Krupka či Novosedlice, a to už od roku 1871. Cyklostezka namísto trati je však některým lidem trnem v oku. „Jsem pro obnovení Kozí dráhy nejenom pro turistiku. Dá se dojet do Telnice si zalyžovat, v blízkosti tratě je nejdelší lanová dráha Komáří vížka a mnoho dalšího. Obnovením provozu na této trati by se také odlehčilo přeplněné Teplické silnici,“ napsal do diskuze na Facebooku například Petr.

Co se týče cyklostezky, tak jde pouze o předběžný návrh. Nyní probíhá oslovení obcí po trase Kozí dráhy, zda ho podepíšou a jaký je jejich celkový názor na využití této železniční trati.

Železniční trať, o kterou se vede spor, vznikla v roce 1871. Propojuje Děčín, Jílové, Libouchec, Telnici, Krupku, Novosedlice a Oldřichov u Duchcova. Pravidelný provoz na ní skončil už v roce 2007, později byla kvůli poškození trati vyhlášena trvalá výluka provozu mezi Telnicí a Oldřichovem. Dodnes jsou tam popadané stromy, poškozené koleje, v nevyhovujícím stavu jsou i pražce a trať zarůstá náletovými dřevinami. Částečně, v úseku mezi Děčínem a Telnicí, byla trať využívána ještě v roce 2015, kdy na ní provozovala turistickou dopravu společnost Railway Capital.