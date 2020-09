VIDEO, FOTO: Kdysi areál v Bílině stavěl, teď se byl na místo po výbuchu podívat

Deník našel v Bílině muže a pamětníka, který kdysi stavěl areál, kde v úterý 15. září explodoval muniční sklad. To, že tam bude takové místo, ale nevěděl. V pátek 18. září se tam byl Václav Haase z Bíliny podívat. Dalších explozí se už neobává, Bílina podle něj může být v klidu. Proč si to myslí? Jak to celé okomentoval? Sestřihaný krátký rozhovor si můžete pustit v našem videu, který je v druhé části článku. Prostřednictvím fotografií také nahlédneme do areálu tři dny poté, kdy došlo k výbuchu.

Václav Haase z Bíliny | Foto: Deník / Petr Málek

K explozi muničního skladu pyrotechniků došlo v úterý 15. září odpoledne v Bílině. Václav Haase se tam byl podívat po třech dnech, co ho překvapilo? Co už víme. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Policisté pročesávali celý prostor části Chudeřic i v dalších dnech. Hledali zbytky munice, která vyletěla do vzduchu a rozmetala se v okolí areálu. Při výbuchu se naštěstí nikdo nezranil. Mnozí to považují za zázrak, protože do okolí létaly železné traverzy ze střechy. O policejním muničním skladu nevěděli hasiči, vedení města, ale ani místní policisté. Zdroj: Petr Málek

