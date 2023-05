VIDEO: Procházka stavbou. Takto se opravuje vlakové nádraží v Teplicích

Dozvíte se například, co bude se sochou ženy před vchodem do hlavní budovy nádraží. Ukážeme, jak pracují restaurátoři. Vedoucí pracovníci popisují, co všechno se musí ještě udělat a nakolik jsou práce náročné. Rekonstrukce to bude za více než 200 miliónů korun. Velká budova, hodně dílčích oprav. Podívejte se tedy do zákulisí rozsáhlé rekonstrukce teplického nádraží.

Rekonstrukce nádraží v Teplicích. Provedli nás stavbou, podívejte se také | Video: Deník/Jaroslav Balvín