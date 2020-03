Primátora Teplic Hynka Hanzu poslala v pátek hygiena do domácí izolace. Kvůli tomu, že byl před pár dny v blízkém styku s osobou, která měla pozitivní testy na koronavirus.

Hynek Hanza, primátor Teplic | Foto: Deník / Petr Málek

Primátor už také podstoupil kontrolní testy v nemocnici a nyní čeká doma na výsledky. Má tak možnost vyzkoušet si primátorskou práci home office. Jak to doma zvládá, neleze mu domácí vězení na nervy, a co vzkazuje Tepličanům? To uvedl na dálku ze svého domova ve videorozhovoru pro Deník.