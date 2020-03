/FOTO/ Do pomoci se na Teplicku zapojili také Vietnamci. Místní komunita darovala roušky teplické nemocnici nebo dětským domovům.

Vietnamská komunita na Teplicku pomáhá. | Foto: Svaz Vietnamců Teplice

Ušít roušky nebo rozdat potraviny policistům nebo hasičům. Do pomoci se v době krize na Teplicku zapojili také Vietnamci, kterých v okrese žije několik stovek. Přímo v Teplicích se dala dohromady parta vietnamských žen a začala šít roušky, kterých je stále nedostatek. „Jsou to naše maminky, tetičky, babičky. Šijí roušky, a to docela ve velkém. Darujeme je do teplické nemocnice, část se rozdělí do večerek a zadarmo budou pro ty, kteří nemají možnost si roušku pořídit,“ uvedla Thu Trang z teplické vietnamské komunity.