Členové Sboru dobrovolných hasičů v Kostomlatech pod Milešovkou společně s jejich kamarády uspořádali vitamínovou pomoc pro personál v teplické nemocnici.

Vitamínový dárek od dobrovolných hasičů z Kostomlat a jejich kamarádů pro covidová centra v teplické nemocnici. | Foto: Archiv Ladislava Pertla

Do devíti covidových center dodali bedny plné ovoce a zeleniny, nápoje a také sladkosti na obalení nervů. "Předali jsme to vše sestrám, aby si to mezi sebou rozdělily," uvedl Ladislav Pertl, který společně s Jardou Hájkem celou akci v Kostomlatech iniciovali.