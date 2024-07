„Já se nestydím mluvit, tak jsem představila naši formaci i panu primátorovi," neváhá na sebe prásknout sympatická slečna. „Ocenil nás, dostali jsme dárečky, pozval nás na zmrzlinu. Bylo to krásné. Jsme všichni moc rádi včetně trenérů, že se nám vystoupení povedlo. Byli jsme nejlepší napříč všemi styly. A to jsme museli soutěžit s juniory, kteří jsou o kategorii starší. V dětské kategorii, kam patříme, jsme už nemohli být, protože máme v týmu pár větších. Prostě paráda," přidává.

Víte, že primátor Jiří Štábl nebyl jediný, kdo úspěšné taneční skupině gratuloval? Poklonu vysekli nejen rodiče, příbuzní, známí a kamarádi, ale například i členové mistrovského týmu Litvínova z roku 2015. S děkovačkami se na soukromém videu připojili například Francouz, Šlégr, Ručinský nebo Hübl i další hokejové osobnosti.

Marlenka je jednou z dvaadvaceti členek týmu, který v pražské hale O2 Universum předvedl v barvách Viva Jumpu na závěr sezony choreografii, která porotu i publikum uchvátila. V celorepublikové konkurenci vybojoval prestižní ocenění Taneční skupina roku 2024 (Best Dance Group 2024). „Máme tam i dva super kluky, Vítka a Adama," uvádí Marlenka nejprve na pravou míru. „Tu sestavu (Keep Rocking) jsme pilovali dlouhé měsíce. Myslím, že zhruba od ledna. Samozřejmě, že nejprve v ní bylo pár chyb, ale ty jsme i díky našim trenérům odstranili a vybrousili ji k dokonalosti."

Zmiňované broušení je ve skutečnosti náročným drilem. „Trenéři nám ukazují chyby na videu, rozebíráme to. Já třeba už na pódiu vím, že jsem něco zkazila, ale snažím se to nedávat najevo. Důležitý je výraz, snažit se o oční kontakt, snažit se zaujmout porotu, diváky, dívat se na ně a třeba i na ně ukázat, když je nějaký point. Při závodech jsme i trošku nalíčené, ale nic výrazného, není to jako v disko dance. My jsme street dance, tam je to mnohem decentnější. Já mám namalované jen řasy."

Viva Jump | Video: se svolením Viva Jump

Uplynulá sezona byla nabitá. A jak již zaznělo, byla i velmi povedená. „Měli jsme toho opravdu hodně. Byli jsme poslední rok v kategorii dětí, tak trenéři chtěli, abychom si to ještě pořádně užili. Povedlo se to, bylo to náramné. Vyhráli jsme hodně soutěží, zlepšovali jsme se."

Marlenka Paroulková začínala jako malá s tancem, plaváním, gymnastikou a atletikou. Pak přešla na běžky a nakonec skončila u squashe a samozřejmě zůstalo tancování. To je pro ní jedničkou. „Miluju to. Ta atmosféra při závodech je jedinečná, k tomu soudržnost, parta. Podporují mě rodiče, brácha. Jde mi to skloubit se školou, v ní se mi taky daří. I jsem zlepšila matiku, která mi na prvním stupni moc nešla. Teď už v pohodě. Největším oceněním za dobrý závod je pro mě pochvala od rodičů. A nebo když můžeme s holkami si jít někam sednout, třeba do Mekáče."

close info Zdroj: se svolením Viva Jump zoom_in Viva Jump - Marlenka Paroulková

Sezona 2023/2024 byla celkově pro teplický Viva Jump výjimečná. Potřetí v řadě obhájil ocenění Mistra republiky, vybojovali také titul Mistr Mistrů ČR a jako pomyslnou třešničku umístili na taneční dort titul Taneční skupina roku 2024.