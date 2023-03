Informační centrum města Teplice bude fungovat na rohu ulice Krupská a náměstí Svobody. Jeho provoz zajistí společnost VisitTeplice. Přestěhuje se sem z Dlouhé ulice.

Turistická mašinka Humboldt, která jezdí přes léto v Teplicích. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Od soboty 1. dubna najdou občané a návštěvníci města turistické informační centrum na nové adrese Krupská 346/2 (roh Krupské ulice a náměstí Svobody). "Statutární město Teplice poskytlo dočasně prostory v přízemí budovy magistrátu. Na náměstí Svobody pod schody k radnici přibude na sezonu také zastávka vláčku Humboldt. Cestující budou i nadále moci ale využívat zastávku na Zámeckém náměstí," uvedla za město Teplice Radka Senftová.

Městské informační centrum řadu let fungovalo na Benešově náměstí. Tam ale v tzv. domečku uprostřed náměstí město v současné době připravuje rekonstrukci. Po ní by se mělo informační centrum vrátit opět zpět. Do té doby ale bude mít provizorní prostor pro fungování právě na konci Krupské ulice, na výjezdu na náměstí s Galerií a Fontánou. Provoz bude v režii společnosti VisitTeplice, které rovněž kvůli tomu změní své dosavadní působiště.

"Společnost VisitTeplice, která na základě smlouvy poskytuje pro město služby turistického informačního centra, bude ve svém dosavadním působišti v Dlouhé ulici k dispozici do soboty 25. března. Od neděle 26. do pátku 31. března tam bude z důvodu stěhování do nových prostor zavřeno," sdělila Senftová. Od 1. dubna už vše potřebné najdou turisté v nových prostorách, na rohu Krupské ulice a náměstí Svobody.