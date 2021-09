Průjezd Teplicemi byl součástí spanilé jízdy, která souvisela s akcí v Novosedlicích. Tam místní motorkářský klub uspořádal právě na sobotu loučení se sezónou. Program naplánovali až do večerních hodin. K akci v Novosedlicích se v Deníku vrátíme v samostatné reportáži.

/VIDEO/ To byla podívaná. Dvě stovky motorkářů profrčely v sobotu 25. září teplickými ulicemi. Třeba po kruháči v Trnovanech, odkud je náš záběr, trval průjezd celého vláčku motocyklistů téměř čtyři minuty.

