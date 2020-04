Kandidáti do Senátu za Teplicko utratili dost peněz už v březnu. Jejich další kampaně proto nebudou tak velké. Situaci komplikuje koronavirová krize.

Ilustrační foto - volby | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Nového senátora za teplický okres bychom mohli znát do letních prázdnin. Obě dvě kola doplňovacích a kvůli koronaviru odložených voleb na Teplicku by se měla totiž uskutečnit nejpozději do 30. června. Počítá s tím návrh zákona, který teď vypracovalo ministerstvo vnitra. Přesné datum by měl stanovit prezident Zeman. Vybírat budeme ze stávajících kandidátů, mezi nimiž se původně mělo rozhodnout už na přelomu března a dubna. Kdo bude kandidovat, co adepti říkají na nový termín. Jakou teď povedou kampaň? Čtěte dál.