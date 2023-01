„Vítězství Petra Pavla mě velice těší. Podporoval jsem ho v obou kolech. Věřím, že bude dobrý prezident. Věřím, že bude lidi spojovat a ne rozdělovat, jako to dělá ten současný,“ slavil výhru svého favorita poslanec za Ústecký kraj Michal Kučera (TOP09). „Jsem rád, že uspěl kandidát, který má jasný a střízlivý pohled na svět. Jsem rád, že většina lidí nepodlehla kampani protikandidáta, která byla místy až za hranou a vyvolávala v lidech strach. Výsledek volby mě opravdu moc potěšil,“ pokračoval Kučera.

Naopak hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO) neslavil. Výsledek Andreje Babiše považuje za velmi slušný. „Na to, že jsme bojovali proti médiím, proti pěti vládním stranám. Na to, že Andrej Babiš bojoval sám proti téměř všem, to je slušný výsledek. Získal téměř 2,4 milionu hlasů, to je velmi silný výsledek,“ řekl Deníku Schiller.

Petr Pavel získal v domovském Černoučku drtivé vítězství, Babiše nechal za sebou

Naopak výsledky v kraji ústeckého hejtmana potěšily. „U nás v kraji lidé Andreje Babiše znají. Ví, co všechno pro kraj udělal. Pomáhal s dálnicemi, nemocnicemi. Pana Pavla tu před prezidentskou kandidaturou nikdo neviděl, byl tu až v poslední době. A lidé to myslím viděli,“ pokračoval Jan Schiller.

Podle Michala Kučery se ve výsledcích v kraji potvrdily dlouhodobé trendy. Podle poslance podobně volí i další regiony, kde řeší například řadu sociálních potíží a jsou také ekonomicky slabší. Doufá, že se právě na tyto regiony vláda i prezident zaměří.

Prezidentská kampaň byla, i v Ústeckém kraji, velmi vyostřená. Co by podle Schillera a Kučery měla nová hlava státu udělat pro spojování nyní rozdělené společnosti? „Určitě by měl nový prezident uklidnit situaci, je velmi vyhrocená. Život jde dál a my tu budeme dál žít společně. Uklidnění situace je důležité,“ uvedl ústecký hejtman. „Jsem moc rád, že Petr Pavel útočnou kampaň ustál, že nevyhrocoval kampaň a věřím, že on může lidi spojovat,“ dodal poslanec Michal Kučera s tím, že bude rád, pokud by jedna z prvních cest Petra Pavla vedla právě do Ústeckého kraje.

Volební účast ve druhém kole výběru hlavy státu byla v Ústeckém kraji 64,5%. Volby probíhaly v klidu, o jediné vzrušení se postaralo Děčínsko. Už první den museli řešit nepříjemnost komisaři v Nové Olešce, krátce po otevření volební místnosti v ní totiž začalo hořet. „Začalo hořet od krbu, od kterého chytla příčka zateplení. Následně bylo nutné rozebrat okolí krbu," uvedl mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

Problémy byly ale vyřešeny, vybavení místnosti se z kulturního domu rychle přestěhovalo do restaurace Myslivna na Staré Olešce.

ON-LINE: Lidé si za prezidenta zvolili Pavla. Má nejsilnější mandát v historii

Vůbec největší podporu měl Petr Pavel v Ústeckém kraji ve svém domovském Černoučku. Lidé mu tam odevzdali 91 % hlasů. Také Andrej Babiš uspěl ve své obvyklé baště, v Lišanech na Lounsku. Ve druhém kole v obci, kde má společnost Agrofert velký vepřín, získal 89,4 %.

Jinak než v prvním kole dopadly volby v krajské metropoli. Zatímco v úvodním klání v Ústí nad Labem slavil Andrej Babiš (43,3 %) a Petr Pavel měl za ním poměrně velký odstup (33,3 %), v kole druhém trochu nečekaně vyhrál Pavel. Lidé mu dali 50,1 %, Babišovi 49,9 %. Podle politologů mohla Pavlovi pomoci i povedené shromáždění na jeho podporu mezi oběma koly v Ústí.

Ve finálovém kole byla na Ústecku ještě vyšší volební účast než v kole prvním, kdy přišlo 61,5 % voličů. V úvodním klání v Ústeckém kraji kraloval Andrej Babiš (47,3 %), před Petrem Pavlem (29,3 %) a Danuší Nerudovou (11 %).

Volební účast 64,5 %

(407 960 platných hlasů)

Andrej Babiš 54,5 % (222 217 hlasů)

Petr Pavel 45,5 % (185 743 hlasů)