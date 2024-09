Boj o Senát bude na Teplicku pokračovat hned další víkend. Ve volebním ringu se proti sobě postaví Schiller za ANO a Hanza za ODS. Začínat se bude od nuly, bez ohledu na výsledek prvního kola. Ale výsledky z prvního kola mohou ledacos naznačit. Dále si v článku můžete přečíst reakce úspěšných i neúspěšných kandidátů a náznak toho, jak to v druhém rozhodujícím kole asi bude.

Současný hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller zvítězil s velkou převahou, dostal přes 40 procent hlasů.„Vnímám to jako úžasné vyznamenání a vysvědčení od občanů za mé čtyřleté působení ve vedení kraje. Zvítězit na Teplicku, které dlouhodobě patřilo k baštám ODS, je pro mě úspěch,“ komentoval Schiller výsledek senátního prvního kola na Teplicku.

V druhém kole se postaví v ringu proti stávajícímu senátorovi Hynku Hanzovi z ODS, který je současně 1. náměstkem primátora Teplic. Ten v prvním kole získal přes 25 procent hlasů. „Je to i vliv celostátní politiky,“ poznamenal Hanza k výsledku. „Projevilo se to na tom, že lidé na Teplicku volí člověka z Mostu,“ zmínil. V reakcích Hanzy nad výsledky prvního kola také zaznělo, že je s druhým místem prakticky spokojený. Bojovat chce dál. "Stejně jako doposud budu oslovovat voliče," řekl například na otázku ČTK, jaká bude jeho další aktivita před druhým rozhodujícím kolem. „Chci jednat s neúspěšnými kandidáty o podpoře,“ konstatoval Hanza. Podporu očekává například od Řeháka.

Právě Jiří Řehák (SEN 21) skončil těsně na třetím a nepostupovém místě, s 20,77 procenta hlasů. „Prohrál jsem ve volbách do Senátu i do kraje. Děkuju všem, kteří mi věřili a zvláště těm, kteří mi pomohli. Na analýzy je asi brzy, ale jedno je jasné, i když jsem se já i Spojenci určitě dopustili mnoha chyb, voliči ANO a antisystémových stran u nás výrazně převažují. Netuším, co s tím, ale gratuluju všem zvoleným zastupitelům, i budoucímu zvolenému senátorovi ve druhém kole na Teplicku,“ napsal po prvním kole Jiří Řehák na svém facebookovém profilu. ČTK sdělil, že výsledky voleb očekával lepší. Zaznělo také, že od něj může Hanza podporu očekávat.

Čtvrtý v pořadí skončil Tomáš Vandas (NF) z Bíliny se 6,39 procenta hlasů. „Děkuji všem voličům za podporu v senátních volbách na Teplicku. Výsledek 6,4% a celkové 4 místo. V Bílině jsem skončil skoro se 14% na 3. místě a porazil i senátora Hanzu (ODS),“ okomentoval výsledek. Pátou příčku obsadil Zdeněk Žák (SpV), volilo ho 3,8 procenta lidí. Ivan Vinický (Volný blok) na posledním místě získal 2,22 procenta hlasů.