Deník přináší svým čtenářům jedinečnou mapu výsledků voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Je interaktivní, takže z ní lze snadno zjistit, jak volili lidé ve vašem kraji, okrese, obci či konkrétním volebním okrsku.

Volby. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Zatčení Miroslava Sládka v Chomutově, skok teplického Dominika Feriho z posledního místa kandidátky do poslaneckých lavic, příjezd Michala Horáčka na koloběžce k volební urně v Roudnici, výrazná výhra hnutí Andreje Babiše v kraji, v některých obcích dokonce drtivá, jako například v Lišanech na Lounsku či v Lovosicích. Cesta asistentky náměstka ústecké primátorky do sněmovny, obrovské vítězství komunistů v Chanově, zmar ČSSD na Děčínsku, kdy jí nepomohl ani Jaroslav Foldyna, který do letošních voleb „převlékl dres”. Takové byly v roce 2017 poslanecké volby v Ústeckém kraji. Připomeňme si čtyři roky staré klání.