Volby v plném proudu. Řidič kamionu Milan z Teplic volil ve 39 letech poprvé

/FOTO/ Na ulici před volební místností působil nervózně. Nevěděl, jak to uvnitř chodí a co tam má čekat. Přiznal, že volí poprvé, přestože má volební právo už přes dvacet let. „Ještě nikdy jsem u voleb nebyl. Za komunistů mi ještě nebylo 18, po revoluci mi to nějak bylo fuk. Dneska ale jdu, už mě ta politika, co nám tady předvádí současná vláda, hodně štve,“ říkal kamioňák Milan, který v pátek 8. října večer přišel do jedné z volebních místností v Teplicích.

Volby na Teplicku, volební místnosti v Bystřanech. | Foto: Deník/Petr Málek

Výběr favorita netajil. „Dám to Bartošovým Pirátům,“ prohodil volební „panic“. Na chodníku botou zašlápl vykouřenou cigaretu a s obálkou v ruce vcházel do dveří k volbám. Na Teplicku bylo pro voliče otevřeno 131 volebních místností. V menších obcích si museli v pátek odpoledne k urnám vystát frontu. Třeba v Bystřanech prvotní nápor lidí po 14. hodině vytvořil hada po chodbách až na chodník před obecní úřad. Některé příchozí štrůdl voličů s obálkami v ruce odradil. „Tak tohle nedám, zkusím to zítra. Jedeme ještě nakoupit a stát tady hodinu fakt nechci,“ lamentovala žena ve středním věku. „Člověk se rozhodne, že půjde k volbám a měl by na to stát frontu jako za komunistů na banány. To ne, jedeme,“ vyřkla směrem k manželovi. Společně nasedli do auta a odjeli. Obě komise v Bystřanech měly v pátek dobrou náladu. Pro takzvaná hluchá místa, kdy budou volební místnosti bez voličů, měla partička usměvavých žen v zasedačce v prvním patře připravené papírové archy na hru Země, město, zvíře, věc. To, že jsou slabší a pernější hodiny u voleb, na tom se shodli předsedové dalších komisí. Nejsilnější byl podle nich právě páteční začátek. Lidé chodili ale i v sobotu ráno. Třeba v Teplicích a Bílině, kde jsme se byli podívat. Volby monitorovala policie. Páteční den byl v poklidu. Volby skončí v sobotu ve 14 hodin. Pak zasednou komise k vysypaným urnám a začnou sčítat hlasy. FOTO: V Bystřanech stáli po otevření místností voliči frontu až před úřad Přečíst článek › Už v pátek odpoledne dostali možnost odvolit odsouzení a obvinění v teplické vazební věznici. Podle mluvčího zařízení Davida Kočiše z celkového stavu 131 odsouzených a obviněných projevilo zájem volit 74 lidí. „Volilo se přímo ve věznici. V místnosti, kterou odsouzení používají pro videohovory,“ informoval. Vlastní proces hlasování je ve věznici zdlouhavější, než v klasické volební místnosti. Vězni chodí po jednom, nahlásí jméno, na základě čehož pracovníci věznice vydají komisi ze zalepené obálky se jménem doklady. Teprve poté, pokud vše souhlasí s nahlášeným seznamem, dostávají vězni obálku a mohou odvolit. Doklady dotyčných poté opět končí v zalepené obálce a úschovně a vězni se vrací zpět do cel. Kromě tradičních místností ve školách, kulturních zařízeních a nebo na úřadech na Teplicku byla vybrána i nevšední místa. Třeba v dubském Mstišově to byla hasičská zbrojnice, podobně v Sobědruhách. Úplně domácí prostředí poskytli v Hudcově, kde se už řadu let volí v přízemí rodinného domu na náměstí. V Žalanech urnu umístili doprostřed obecní knihovny.