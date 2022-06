Investice do veřejných prostranství. Bezpečnost a řešení otázky bezdomovců. Obavy z volebního populismu. I to jsou témata, která by mohla ovlivnit výsledky komunálních voleb na Teplicku. Vyplynulo to z ankety Teplického deníku, který zjišťoval, na co by voliči mohli slyšet. Témata jsou podle názorů obyvatel okresu přitom velmi podobná. Všude lidé hovoří o opravách silnic a chodníků. Všude minimálně jednou někdo zmíní volnočasové aktivity a možnosti odpočinku. Všechny zajímá, jak se bude město či jejich konkrétní obec rozvíjet. Řada lidí si k tomu ovšem také připouští, že by obrovskou roli mohla sehrát drahota v energiích a vysoká míra inflace.

V Teplicích se bude zřejmě v rámci kampaně řešit chystané koupaliště, jehož cena, zdá se, neúměrně roste. Myslí si to tak například Radek Tomšů, který bydlí na Nové Vsi, kde má koupaliště vyrůst. "Také by měla být více vidět městská policie na místech, která se obecně považují za problematická. Řešit by se mělo zlepšení infrastruktury, což znamená například opravy a kvalita silnic, chodníků a dětských hřišť," uvedl v anketě Deníku. Město by podle něj mělo výrazně zvýšit příspěvek na teplickou fotbalovou mládež. "Protože je to jedno z nejdůležitějších sportovních zázemí v kraji, a byla by velká škoda přijít o tak významnou sportovní výchovu mládeže," poznamenal v průzkumu.

Zdroj: DeníkKoupaliště vidí jako jedno z nosných témat kampaně také například Milan Stryja. "Řešení koupaliště vidím bledě. Myslím, že cena realizace oproti původnímu návrhu stoupne natolik, že to neprojde a bude se muset výrazně předělat, zjednodušit nebo zrušit. Dočasně bych třeba posílil dopravu na Barboru a Miladu. Využít toho, co už tu je, dokud se situace ve stavebnictví nezlepší," uvedl v anketě. Projekt na koupaliště vidí v této době jako utopický plán Petr Homolka. "Hloupé, drahé a v dnešních cenách energií skoro bych řekl utopické," zmínil v průzkumu Deníku. "A až někdo bude říkat, že to bude vyhřívat sluníčko, tak ho za mnou pošlete," podotkl.

Zdroj: DeníkCo u vás rozhodne volby? Zapojte se do ankety Deníku

Trošku skeptická je Lucie Beyerová ze Srbic. "U nás by se muselo asi vyměnit voličské jádro, milovníci Rundupu a nízko sečené trávy. Tady se jen přežívá, nic nového a světoborného se tu neděje, i když už máme nové mladé osazenstvo. Tady se prostě jen bydlí a každý jede sám za sebe," myslím si.

O Krupce má jasno Petr Zwettler. "S ohledem na to, jak to v Krupce funguje, bych chtěl, aby se změnilo vedení obce. Ale stejně my, kteří děláme rukama, se lépe mít nikdy nebudeme. Ať tam bude Petr nebo Pavel. Stejně budeme ohýbat hřbet. Dám svůj hlas nějaké malé bezvýznamné straně, aby nebyl započítán ve prospěch krupských oligarchů. Stejně jako se to stalo už v předchozích volbách, je jedno, která strana vyhraje. Stejně tam zůstanou ti samí, dokud je nezavřou," uvedl v anketě.

Ladislav Pertl bydlí na Bžansku. "U nás je to těžké. Nejedná se jen o jednu obec, ale je nás více (Bžany, Hradiště, Lbín, Lhenice, Mošnov, Bukovice). Řešit by se mělo stmelování občanů. Asi jako všude řešit také vodu v přírodě. Je jí tu málo a bude i nadále nedostatková. Také by se měly řešit silnice. Chodníky máme nové, ale jsou místa, kde je silnice špatná. A s tím je také spojené projíždění kamionů přes obec Bžany, Hradiště," řekl.

Kdy půjdeme k urnám

Volby do zastupitelstev obcí, komunální volby, vyhlásil prezident republiky na dny 23. a 24. září 2022. Současně proběhne první kolo volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky. A to konkrétně v obvodech 1 - Karlovy Vary, 4 - Most, 7 - Plzeň-město, 10 - Český Krumlov, 13 - Tábor, 16 - Beroun, 19 - Praha 11, 22 - Praha 10, 25 - Praha 6, 28 - Mělník, 31 - Ústí nad Labem, 34 - Liberec, 37 - Jičín, 40 - Kutná Hora, 43 - Pardubice, 46 - Ústí nad Orlicí, 49 - Blansko, 52 - Jihlava, 55 - Brno-město, 58 - Brno-město, 61 - Olomouc, 64 - Bruntál, 67 - Nový Jičín, 70 - Ostrava-město, 73 - Frýdek-Místek, 76 - Kroměříž, 79 - Hodonín.