Podle Evy Poláčkové z teplické hygienické stanice bylo ke středečnímu ránu (30. září) na Teplicku v karanténě, a nebo pozitivních okolo 200 lidí. Ne všichni ale mohou mít volební právo. S provozem jediného speciálního volebního místa na Teplicku pomáhala armáda. Volební komisi zajistil krajský úřad. Na místě situaci monitorovala policie.

Místo bylo určené výhradně pro ty, kteří mají pozitivní test na Covid-19 a nebo je hygienická stanice poslala do karantény. Tito měli ve středu 30. září možnost volby z auta, aby se tak zamezilo přímému kontaktu nemocných s ostatními. Pokud jste v karanténě či izolaci a jste nemocní, máte dokonce dvě možnosti, jak nenechat svůj hlas v krajských volbách propadnout.

Novinkou ve volebním systému je takzvané drive in volební stanoviště, které můžete využít. Pouze však v případě, že jste nemocní Covidem-19 nebo že máte nařízenou karanténu. V České republice naleznete v každém okresu jedno takové stanoviště, ke kterému stačí pouze přijet autem a odevzdat svůj hlas. V případě Teplic to je na u fotbalového stadionu na Stínadlech. Stanoviště jsou otevřena pouze ve středu 30. září od 7 hodin ráno do 15 hodin.

Pokud nemáte možnost, dopravit se k příslušnému drive in” stanovišti, máte druhou možnost. Tou je volba do zvláštní přenosné volební schránky. Tu si můžete nechat přistavit přesně do místa vašeho bydliště po předchozí telefonické domluvě s příslušným krajským úřadem.

Volební drive-in stanoviště v Teplicích

využilo do 15 hodin 24 voličů. V celém Ústeckém kraji to bylo 214 lidí, dalších 6 bylo odmítnuto.

Zdroj: Ústecký kraj