Volby v zahraničí ovládla Spolu a PirSTAN, ANO mimo Sněmovnu

Pokud by složení nové Sněmovny záleželo jen na voličích hlasujících ze zahraničí, vypadala by velmi odlišně oproti té zvolené během víkendu. Vypadlo by z ní i například hnutí ANO, které se u českých občanů žijících v zahraničí dlouhodobě netěší velké podpoře.

Volby. Ilustrační foto. | Foto: Deník

Drtivým vítězstvím koalic Spolu a Pirátů a STAN skončily volby na 111 českých zastupitelských úřadech, zde odevzdané hlasy se letos poprvé v historii počítaly do výsledků v Ústeckém kraji. Na začátku roku o tom rozhodl los. Z 380 tisíc hlasů v Ústeckém kraji jich tak bylo více než 13 tisíc od lidí žijících mimo území České republiky. Nadpoloviční většinu hlasů od nich získala koalice Pirátů a STAN, která obdržela 50,47 procenta. Druhá s velkým odstupem byla koalice Spolu s 34,26 procenta. Zásluhou výrazné dominance dvou koalic na další kandidující subjekty tak příliš hlasů již nezbylo. Žádný další se nedostal nad pětiprocentní hranici. Nejblíže jí bylo hnutí ANO, kterému chyběla k pěti procentům jedna setina procentního bodu. Celostátně přitom získalo 27,1 procenta. Velký rozdíl mezi tuzemským a zahraničním hlasováním zaznamenala také SPD, která na velvyslanectvích získala jen 2,19 procenta. V celkovém součtu to přitom bylo 9,5 procenta. Vyloženým výpraskem skončily volby v zahraničí pro komunisty, kteří získali jen padesát hlasů. To jim stačilo na 0,37 procenta. V kraji kroužkování s pořadím příliš nezahýbalo, doplatili na něj jen Piráti Přečíst článek › PirSTAN dominoval na všech kontinentech s výjimkou Afriky, kde zvítězila koalice Spolu. Na tomto kontinentu zaznamenalo ANO nejlepší výsledky, když dosáhlo na více než devět procent. V Austrálii a Oceánii pak zcela propadlo, na tomto kontinentu se přiblížilo celostátnímu výsledku Volného bloku a nepřekročilo dvě procenta. Na podobný výsledek dosáhla v Evropě SPD. Započítání hlasů ze zahraničí výrazně pomohlo v Ústeckém kraji především koalici Pirátů a STAN, ze zastupitelských úřadů jim totiž dorazila více než desetina hlasů z celkových 52 797 hlasů. Pomohla si se ziskem 4 517 hlasů také koalice Spolu.