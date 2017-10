Na Teplicku vyhrálo ANO, jeho voliči nedali soupeřům šanci

Teplicko – Pouze o dvě procenta vyšší volební účast než v předchozích parlamentních volbách, zato dominantní vítězství hnutí ANO. Takové byly v pátek a sobotu sněmovní volby na Teplicku.

Hodně pohodlné volby v Hudcově na TeplickuFoto: Deník/Zdeněk Traxler

ANO získalo v okrese 38,1 %. SPD na druhém místě 13.09 % a třetí ODS 10.05 % hlasů od voličů.

Pro mnohé zklamáním byla volební účast. Přestože páteční průběžné informace nasvědčovaly tomu, že by mohla být výrazně lepší než před čtyřmi lety. Nakonec si cestu k urnám našlo 51 procent voličů, tedy jen nepatrně více než v roce 2013. Tehdy byla účast v celém okrese 49 procent.

Nejmenší účast byla v Bílině 43,86%, naopak nejvíce lidí přišlo k urnám tradičně v Mikulově 70,06 %

Podle mluvčí policie Aleny Bartošové se v průběhu voleb na Teplicku nestal žádný větší incident, který by je narušil.

Z průběhu voleb: V Žalanech byla volební místnost v knihovně, v přízemí obecního úřadu. Například v Sobědruhách se volilo v požární zbrojnici. Pozoruhodnou kulisu měli voliči v Hudcově. Tam se volilo v rodinném domku na náměstí. I když obývák mají majitelé v prvním patře, v hale v přízemí, kde volební komise vítá tradičně voliče, to vypadalo jako doma.

Volit mohli Tepličané i v zahraničí. Ne všichni toho ale využili. Eva Tancošová z Teplic volby nestihla. Žije už přes deset na Mallorce ve Španělsku. Ale stále má české občanství a čas od času se do Teplic vrací na návštěvu za rodinou. Dát svůj hlas do urny ale nestihla. „Byla jsem v práci. Vlastně ani nevím, koho bych volila. Situaci v České republice moc nesleduji,“ říká Tepličanka žijící v teplých krajích. Přibližně stejnou dobu žije a pracuje v Anglii Jan Plzák z Teplic. Ani on se ale v Británii coby český občan nikterak při těchto volbách nepodílel na budoucnosti Česka. „Volby v Čechách mě už delší dobu nezajímají, škoda papíru. Žádám si o britské občanství, abych mohl volit tady v Londýně, kde to má smysl,“ konstatuje český programátor pracující ve Velké Británii.

Ještě jedna zajímavost. Teplický radní Dominik Feri se stal poslancem za TOP 09. Nekandidoval v Ústeckém kraji, ale v Praze, kde studuje. Postoupil senzačním způsobem – z posledního místa kandidátní listiny v Praze díky preferenčním hlasům. Především u mladých oblíbený politik, velmi aktivní i na sociálních sítích, uspěl i přes velmi slabý volební výsledek své strany. "JE TO TAM! Vy blázni, udělali jste ze mě nejmladšího poslance v historii!!!! Díky všem!" Napsal Feri na svůj facebookový profil.

Výsledky voleb v okrese Teplice.

1. ANO 2011 - 38,1 %

2. SPD - 13,9 %

3. ODS -10,05 %

5. KSČM - 9,19 %

6. Piráti - 8,1 %

7. ČSSD - 6,73 %



(zbylé strany a hnutí skončily pod hranicí 5 % hlasů)

OBRAZEM: Podívejte se, jak se volilo na Teplicku a v dalších částech kraje