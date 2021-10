V teplickém okrese v pátek ve 14 hodin otevřelo všech 131 volebních místností. Nejvíce jich je v Teplicích. Celkem 47 a většinou ve školách. Třeba v dubském Mstišově se volí v hasičské zbrojnici, podobně v Sobědruhách. Úplně domácí prostředí mají v Hudcově, kde se už řadu let volí v přízemí rodinného domu na náměstí. V menších obcích jsou volební místnosti většinou na úřadech. V Žalanech lidé volí mezi spisovateli, protože urna stojí uprostřed knihovny.

V Bystřanech přišel mezi prvními do volební místnosti starosta Ivan Vinický. Zatím jen zkontrolovat, zda je vše v pořádku. Volit zde prý bude až v sobotu, jako vždy. "Ještě to nemám připravené, až zítra," řekl. S odkazem na tajnost voleb své favority neprozradil. Bystřany mají celkem dva okrsky, pro oba jsou urny právě na úřadě. Fronta lidí se po otevření obou z nich táhla od dveří až před úřad na chodník. „Lidé u nás většinou volí v pátek, sobota už bývá slabší. Řada jich odjíždí na víkend, tak to chtějí stihnout hned první den,“ komentoval starosta Vinický prvotní nával.

Otevřená je v pátek a sobotu kvůli volbám mimořádně knihovna v Žalanech. Nikoli ale pro půjčování knih, nýbrž pro příjem volebních lístků. Volby tu mají svoji historii. Právě knihovna tu bývala vždycky centrem kulturního dění v obci. Už když tu býval knihovníkem dědeček současného starosty Jindřicha Mouky, scházeli se tu místní nejen půjčit si knížku z pestré nabídky různých žánrů včetně zakázané literatury, ale i popovídat si a také se společně dívat na televizi. Ta úplně první v Žalanech totiž byla právě v knihovně.

Volby jsou na Teplicku v plném proudu. Výsledky letošního hlasování budou známé nejdříve v sobotu odpoledne, spíše večer. Připomeňme si, jak to na Teplicku dopadlo před čtyřmi lety, kdy se poslanecké volby konaly naposledy.

V okrese to bylo dominantní vítězství hnutí ANO. Získalo 38,1 %. SPD na druhém místě 13,09 % a třetí ODS 10,05 % hlasů od voličů. Do Sněmovny se z teplického okresu dostali Jaroslav Bžoch z Teplic za ANO a Tereza Hyťhová z Krupky za SPD. Oba kandidovali v Ústeckém kraji. Ve předešlé Sněmovně měl lobovat za Teplicko také Dominik Feri, který sice vzhledem k tehdejším studiím na vysokých školách kandidoval v Praze za TOP 09, ale bydlel stále v Teplicích a také tu v té době byl radním. Feri se ale postupně od Teplic životem v Praze izoloval. Letos Sněmovnu opustil kvůli kauze, kterou zveřejnila média. Měl obtěžovat a pohlavně zneužívat dívky, vše šetří policie.

Pro mnohé zklamáním byla před 4 lety volební účast na Teplicku. Cestu k urnám si našlo 51 procent voličů, tedy jen nepatrně více než v roce 2013. Tehdy byla účast v celém okrese 49 procent. Nejmenší účast byla v Bílině 43,86%, naopak nejvíce lidí přišlo k urnám tradičně v Mikulově 70,06 %

Volby tehdy proběhly v klidu. Podle mluvčí policie Aleny Bartošové se v jejich průběhu nestal žádný větší incident, který by vlastní průběh narušil.