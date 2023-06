Teplice mají na akce kelímky v barvách města. Lidé to chválí, ale i kritizují

Počínaje letošním rokem bude město Teplice respektive Dům kultury Teplice využívat pro prodej nápojů na všech venkovních akcích, které pořádají, zálohované vratné kelímky. První sada v teplických barvách pro rok 2023 právě dorazila od dodavatele do Teplic. Vzorek si pro prezentaci vyfotografoval náměstek primátora Hynek Hanza, viz foto. Po zveřejnění "kelímkové" novinky laděné do žluté a modré barvy města se mezi lidmi v Teplicích strhla na sociálních sítích hysterie.

Nové kelímky města Teplice | Foto: Hynek Hanza