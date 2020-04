Vybírají peníze na modelové kolejiště, odměnou za příspěvek bude záložka

Pandemie Covid – 19 negativně zasáhla i do aktivit Klubu přátel krušnohorské železnice (KPKŽ) Most-Dubí-Moldava. Nadšencům do železnice totiž chybí příspěvky z dobrovolného vstupného z expozice. Proto se klub rozhodl vyzvat veřejnost, zda by nepřispěla na renovaci modelových kolejišť. Ty jsou několikrát za rok k vidění na nádraží v Oseku.

Modelové kolejiště na nádraží v Oseku. | Foto: Deník/Zdeněk Traxler