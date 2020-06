Volební místnosti se otevřely ve 14 hodin. Vhodit hlas pro svého favorita mohou lidé na Teplicku až do 22 hodin. V sobotu volby pokračují druhým dnem od 8 do 14 hodin. Pokud nikdo z devíti kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, bude příští týden ve stejném časovém režimu druhé kolo.

Mandát chtějí získat starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO), ředitel školy Zdeněk Pešek (Trikolóra), starosta Duchcova Zbyněk Šimbera (ČSSD), hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM), bývalý kněz Evžen Freimann (Rozumní), Bohumil Ježek (SPD), Zdeněk Bergman (Senátor 21), starostka Hrobčic Jana Syslová, která kandiduje za hnutí STAN, a primátor Teplic Hynek Hanza za ODS.

Kvůli svým kontroverzním vyjádřením na sociálních sítích z desítky původně zaregistrovaných kandidátů z voleb odstoupil až po tisku hlasovacích lístků kandidát Pirátů Tomáš Tožička (nevolí se). Mezi hlasovacími lístky chybí také číslo 7. Kandidovat chtěl totiž i Jan Vondrouš za ČSNS. Jeho registrace ale řádně neproběhla. Přestože mu bylo administrativně vylosováno číslo, krajský soud účast u voleb zamítl. Proto jeho jméno v obálce s kandidáty chybí.

Případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek a sobotu 12. a 13. června. Úkony dosud provedené ve spojitosti s konáním voleb zůstávají pro obě kola v platnosti. Pro voliče to znamená především to, že lze volit v teplickém okrese i na základě již dosud vydaných voličských průkazů. Případné hlasování na zastupitelských úřadech je v senátních volbách vyloučeno.

Opatření kvůli COVID 19

Ministerstvo vnitra vydalo přesné instrukce, jak to má ve volební místnosti vypadat z hlediska hygienicko - protiepidemických opatření. Komise se tím musejí ve volebních místnostech řídit.

Ve volební místnosti museli organizátoři voleb zajistit: u vstupu do volební místnosti dezinfekční prostředek na ruce pro voliče, vyvěsit upozornění, že je volič povinen používat roušku nebo obdobný ochranný prostředek dýchacích cest.

Během hlasování je nutné zajistit: dodržování rozestupů mezi voliči alespoň 2 metry; to platí i pro voliče čekající před volební místnosti. Zajištění rozestupů se netýká případů, kdy voliči poskytuje pomoc asistent. Omezení přímého kontaktu voliče s členy okrskové volební komise na nezbytně nutnou dobu. Při prokazování totožnosti to lze zajistit tak, že volič položí před člena okrskové volební komise doklad totožnosti a odstoupí. Na pokyn člena komise si odkryje obličej a po ztotožnění jej opět zakryje, poté si vezme zpět doklad totožnosti, převezme úřední obálku a hlasovací lístky.

Komise budou průběžně dezinfikovat kliky, a hlavně prostorů, v nichž dochází k vložení hlasovacího lístku do úřední obálky, a dalších povrchů. Budou otevřené dveře do volební místnosti kvůli větrání.

Při hlasování do přenosné volební schránky je nutné dbát na následující: dotazovat se voličů, kteří žádají o hlasování do přenosné volební schránky, zda nejsou v karanténě neboť karanténa je překážkou práva volit, musí vyzvat voliče (pokud tak neučinil sám), aby si zakryl dýchací cesty, pravidelně dezinfikovat povrch přenosné volební schránky, ve zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb postupovat v dohodě s vedením nebo příslušnými zaměstnanci tohoto zařízení. Omezit kontakt členů okrskové volební komise s klienty daného zařízení (např. vyhrazením prostor tak, aby členové komise neměli možnost kontaktu s klienty, kteří nemají zájem o hlasování, a vybavením těchto prostor dezinfekčními prostředky).