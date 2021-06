Vybydlená kasárna, uplakaná opuštěná děvčata nebo anténa pro pirátské vysílání akčních filmů Rambo či Komando. I to zůstalo v Krupce na Teplicku po odchodu sovětských vojsk z Krupky. „Měli jsme doma starou černobílou teslu s anténou a na to jsme chytali program z kasáren. Pouštěli si tam ve čtvrtek a v neděli americké filmy,“ vzpomíná Tomáš Hirscher. Signál se dal zachytit až do 10 kilometrů vzdálených Teplic.

Dnes 21. června 2021 je to přesně 30 let od doby, kdy odjel po kolejích z území Československa poslední transport se sovětskými vojáky a vojenskou technikou. Jeden z útvarů ruské armády byl právě v krupské části Bohosudov. Ve 24 transportech odtud na rozkaz v roce 1991 postupně odjelo 1900 vojáků a důstojníků.

Kasárna toho roku osiřela. Časem je z větší části využilo město Krupka. „V uzavřeném prostoru se po Sovětech uvolnil objekt pro 300 nových bytů. Hned vedle v budově velitelství bylo místo pro nové gymnázium,“ vzpomíná starosta Krupky Zdeněk Matouš. Obcím na Teplicku spadly pod křídla i další prostory, které dříve byly v utajení. Po vyklizení a kontrole byla předána cvičiště v Srbicích a střelnice v Habarticích a Přítkově.

Z kasáren zmizela také veškerá technika rozpuštěného útvaru. Než se tak ale stalo, explodoval tam jeden z tanků. Bylo to 9. ledna 1991 dopoledne. Kusy ocelového stroje se rozletěly do širokého okolí. „Tu ránu si pamatuji dodnes. Bylo mi 13 let. Seděli jsme zrovna s dalšími spolužáky ve škole u točny v Teplické ulici, když se ozvala rána jako z děla. Nikdo nevěděl, co se stalo. Až teprve později jsem se dozvěděl, že u Rusáků bouchl tank,“ vypráví Karel Vohánka, hasič z Krupky.

S kolegou ze stanice JPO II Krupka Václavem Lódlem patří k pamětníkům osudné události. Společně s fotografem Miroslavem Radou se v minulých dnech podívali právě do míst bývalých kasáren. Museli se tam prodírat houštím, aby nafotili místa, kde k explozi před 30 lety došlo. Také Miroslav Rada je pamětníkem výbuchu. Jako zpravodajský fotograf tehdy viděl následky hrůzné exploze naživo. „Byl jsem tehdy jediný fotograf z novin, který se krátce po výbuchu dostal přímo do areálu. Byl tam zmatek, nikoho k tomu pochopitelně nechtěli pustit. Já si vymyslel fintu. Půjčil jsem si od místních hasičů uniformu, abych prošel bránou dovnitř. Na to, co jsem viděl uvnitř, nikdy nezapomenu,“ popisuje po 30 letech. „Nebyl to hezký pohled. Tady ruka, tam zase noha, támhle hlava. Všude ležely kusy ohořelých zbytků těl,“ vzpomíná.

Jeden ze sovětských vojáků na něj dokonce namířil kulomet. „Co tu chceš, co to fotíš,“ spustil rusky na fotografa. „Jsem z generálního štábu z Milovic, dělám dokumentaci,“ musel Rada lámanou ruštinou zalhat, aby si zachránil život. „To jsem měl malou dušičku. Ten Sovět vypadal fakt odhodlaně, že to v té vypjaté situaci zmáčkne,“ říká dnes už s úsměvem externí fotograf Deníku.

Výbuch tanku T-72 připomíná v Krupce pomník 17 vojáků, kteří při explozi zahynuli. Tragická událost se stala tři měsíce před odsunem sovětských vojsk z bohosudovských kasáren. Podle tehdejšího rozkazu z vyšších míst nesměla v kasárnách zůstat žádná munice. Proto ji vojáci rvali před transportem, kam se dalo. Tedy i do tanků. Podle rusky psaného záznamu z vyšetřování nehody byl ocelový kolos při explozi plně naložený. Uvnitř bylo sedm kusů tankových střel, 14 protitankových, osm min a mnoho nábojů do kulometu a samopalů. Podle závěrů vyšetřování tragické události z ledna 1991 začal tank hořet po technické závadě v elektroinstalaci.