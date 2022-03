Deníku v pátek odpoledne obvinění dvou lidí potvrdila mluvčí generální inspekce bezpečnostních sborů Ivana Nguyenová. „Mohu potvrdit, že v souvislosti s výbuchem muničního skladu v Bílině jsme zahájili trestní stíhání proti dvěma fyzickým osobám. Bližší informace nemohu zatím sdělit,“ konstatovala.

Kdo může za výbuch muničního skladu v Bílině? Policie stále pátrá po viníkovi

K explozi došlo v polovině září v roce 2020 na okraji Bíliny ve směru na Teplice. Hořet tady začal sklad policejních pyrotechniků, kteří si sem ukládali zadrženou munici. Než přijeli na místo hasiči, podzemní kryt explodoval. Kusy krytu se rozlétly po okolí. Vjezdy do města od Teplic byly uzavřeny, na místo zamířily hasičské jednotky ze širokého okolí. Paralelně probíhala také evakuace lidí z okolí. Vyklizená byla sklárna v Chudeřicích a lidé z dalších firem v areálu. Bylo velkým štěstím, že se nikomu nic nestalo. Proč došlo k explozi, vyšetřovatelé dosud neřekli.

V místech, kde byla uvedená muniční kobka, dnes už nic není. Starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová to vyjednala s policií. Vyšetřování se táhlo řadu měsíců. To, že objasňování podobných explozí a následných požárů trvá někdy i řadu měsíců, potvrdil Deníku z praxe bývalý policejní vyšetřovatel Jaroslav Žampach. „Vše se prověřuje z různých pohledů, časově náročné bývá třeba určování některých látek po výbuchu. Pohledy znalců jsou v takových případech nezbytné,“ podotkl muž, který desítky let vyšetřoval požáry na Teplicku.

Po explozi muničního skladu v Bílině se do celé záležitosti vložil Svaz měst a obcí ČR. Jeho vedení v reakci na událost v Bílině upozornilo na to, aby policie prověřila, zda samosprávy vědí o všech nebezpečných provozech na svém území. Výkonná ředitelka svazu Radka Vladyková požadovala po ministerstvu vnitra, aby o muničních a podobně nebezpečných skladech informovalo krajské úřady.

Na explozi v Bílině už nikdy nezapomene Michal Železný. Od smrti ho tam tehdy dělilo pár metrů. „Kousek ode mne dopadlo asi půlmetrové železné íčko. Stejně jako další předměty to přiletělo k nám do firmy střechou. Nechci vůbec pomýšlet na to, že mě to málem trefilo. Jedna z věcí dokonce vypadala jako taková malá rezavá raketa. Nakonec si pro to všechno přijela policie,“ vylíčil tehdy na místě Deníku mladík.