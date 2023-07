Na zámku v Teplicích vystoupí jeden z nejlepších Beatles revivalů na světě

V Letním kině na Zámku budou 11. srpna od 20:00 vystupovat THE BACKWARDS. Je to jeden z nejlepších Beatles revivalů na světě. Kapela je dvojnásobným vítězem Světového Beatlefestu v New Yorku (1998 a 2003) a hrála ve 3 muzikálech o Beatles.

Vyhlášený revival Beatles The Backwards. | Foto: Zdeněk Rác