Druhou polovinu letošního roku budou obyvatelům v okolí Pařížské ulice v Teplicích komplikovat uzavírky, které chystají vodaři v rámci rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Informovalo o tom město Teplice s tím, že práce budou probíhat po etapách.

Výkopy, ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Turek

V termínu od 30. 7. do 30. 12. 2023 dojde k částečnému omezení provozu na místních komunikacích v Teplicích, a to v ulicích Opavská, Novoveská a Slovenská, a k úplným uzavírkám v ulicích Verdunská, Pařížská a Slovenská (výjezd z ulice Slovenská do ulice Opavská), z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Práce budou probíhat po jednotlivých stavebních etapách dle situace a harmonogramu, který je zveřejněný na stránkách města Teplice.