Například v mosteckém Chanově získal nově zvolený prezident Petr Pavel jen čtyři hlasy a 1,60 procenta hlasů, v Předlicích v Ústí nad Labem 5,1 procenta. V jiných vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji se jeho zisk pohyboval okolo třiceti procent, tedy hluboko pod celokrajským výsledkem. „My ho nemáme rádi. Důvod? Protože byl ve válce a teď nás do války může zatáhnout,“ řekla 72letá Margita Nováková z Chanova, která volila Babiše, jenž o Pavlovi dezinformace šířil. Paní Nováková je proto stále přesvědčena, že jen Babiš usiluje o mír, zatímco Pavla přirovnala k nelítostnému vojákovi.

To, že se Romové skutečně báli toho, že Petr Pavel v případě zvolení zatáhne Česko do války, potvrzuje Miroslav Grajcar ze sdružení Indigo Děčín, které kromě jiného provozuje nízkoprahové centrum v děčínské vyloučené lokalitě v Boleticich. „Udělal to válečný billboard Andreje Babiše a jeho následná komunikace. Romové si to následně sdíleli po sociálních sítích s tím, že nechtějí jít do války. Nevylučuji, že to mohlo být organizované,“ myslí si Grajcar, který se snažil v uplynulých týdnech svým klientům vysvětlovat například to, jaké má prezident pravomoci. Většinou ale marně.

Nastala tak podobná situace jako při očkování proti covidu, kdy se mezi Romy rozneslo, že očkování zabíjí, a proto odmítali vakcinaci podstoupit. Svou roli mohlo sehrát také to, že Petr Pavel je armádní generál ve výslužbě. Romové, i s ohledem na své zkušenosti například se šikanou, nemají k armádě příliš dobrý vztah. „Určitě má pan Babiš také pověst toho, kdo rozdává, kdo se o ně postará,“ nabízí i ekonomické důvody k volbě Andreje Babiše předseda sdružení Indigo.

Provokující vyjádření

Část viny ale nese podle Grajcara také premiér Petr Fiala, který mluvil o tom, že jsme v souvislosti ve vztazích s Ruskem a situací na Ukrajině ve válce. „Lidi tady Pavla nevolili, protože se báli, že půjdou do války,“ potvrdil v Chanově další volič Babiše. Podle něj místní obyvatelé u Babiše rovněž zohlednili, že je bohatý, ale zároveň se chová normálně jako běžní lidé. „Sledoval jsem ho, když byl premiérem a pro Romy byl prospěšný. Když bude znovu kandidovat do parlamentu, budu ho volit, aby se stal zase premiérem," dodal muž.

Svou roli mohlo pro některé Romy sehrát i vyjádření Petr Pavla, že se jako malý pral s Romy. „Když jsem byl malý, tak jsem se pral s Čechy. To jsme přeci vůbec nerozlišovali, s kým se pereme. Je pro mě ale nepochopitelné, že zapomněli na to, jak se pan Babiš vyjadřoval v minulosti o Romech nebo o koncentračním táboru v Letech,“ kroutí hlavou Grajcar. Andrej Babiš v roce 2016 prohlásil, že v Letech na Písecku byl jen pracovní tábor. Tehdy se na něj za to snesla kritika.

Kromě volebního výsledku se víkendové prezidentské hlasování vymykalo také volební účastí, která byla výrazně vyšší než v předchozích volbách. Například v Chanově dorazilo ke druhému kolu 37,97 %, v prvním kole 25,23 %. Před pěti lety přitom byla účast zlomková. V prvním kole tehdy přišlo v této mostecké vyloučené lokalitě jen 5,49 % v prvním a 11,37 % ve druhém kole. Výrazně vyšší volební účast zaznamenali také v dalších vyloučených lokalitách. I vyšší volební účast byla podle Grajcara způsobená vyvolaným strachem z války. „Měl by zasáhnout stát a systémově pracovat na kvalitní informovanosti o tom, jak stát funguje a jaké má jaký politik pravomoci,“ myslí si.