Bahno po pás, na břehu zase v očích. Výlov Barbory rybáři z Duchcova nevzdali

/OBRAZEM/ Podívejte se, jak to chodí při výlovu. Třeba na fotkách najdete své „zabahněné“ kamarády. Rybáři v Duchcově se v sobotu 16. října po roce vrhli na ryby v Barboře. To, co jim tu za rok v chovném rybníku vyrostlo, skončilo ve sportovních vodách.

Výlov Barbory v Duchcově | Foto: Deník/Petr Málek



