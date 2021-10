Teplickým rybářům se nedaří vypustit rybník v Proboštově. Opakovaně se nečistotou ucpává odtoková roura, kterou nikdo nepoužíval řadu let. Pomocnou ruku poskytují místní dobrovolní hasiči, snaží se odtokové místo prorazit vysokým tlakem vody z čerpadla. Daří se, ale pouze dočasně. Rybáři proto museli odložit výlov, který měli naplánovaný na sobotu 30. října. „Jestli bude následující víkend, není zatím jasné. Záleží na tom, jak rychle se nám podaří dostat vodu z rybníka pryč,“ sdělil předseda teplických rybářů Pavel Lasík.

Rybáři s dobrovolnými hasiči strávili u rybníka už řadu brigádnických hodin. Hladina vodní plochy je ale stále vysoko. Rybník se vypouští už několik týdnů. Po výlovu projde revitalizací. Přes 20 let ho ale v Proboštově nevypouštěli. Všechna zařízení jsou zatuhlá, odvodní roury ucpané. „Není to vůbec snadné. A hlavně to je hra s časem. Děkujeme hasičům za pomoc, bez nich bychom to nedokázali,“ shrnul Lasík.

Naposledy rybářům hasiči pomáhali zkraje tohoto týdne. Po jejich zásahu voda odpadní rourou odtékala. Na svém facebookovém profilu pak po návratu na stanici napsali: „Šlo o mimovýjezdovou akci u obecního rybníka. Pomoc s průchodností výtoku z vypouštěného rybníka. Za pomoci čerpadla a hadic s proudnicí se borcům z rybářského svazu povedlo „prošťouchnout“ výtok ve stavidle rybníka. Snad se s rybáři u rybníka potkáme znovu až u výlovu z pozice diváků.“

Proboštovský rybník má bohatou historii. Poprvé byl v dobových kronikách zmíněn v polovině 18. století. Původní ves se dvěma desítkami domů tehdy patřila knížeti Clary Aldringenovi, stejně jako rozsáhlá bažantnice, anglický park s mohutnými duby, členěný alejemi. Rybník oživovaly kachny, husy a jiní vodní ptáci. V myslivně na okraji parku se scházela lázeňská kávová společnost. V roce 1918 myslivnu zakoupila místní Dělnická tělocvičná jednota a přestavěla ji na Dělnický dům. Ten koncem války vyhořel. V roce 2001 byla na stejném místě vystavěna nová dominanta – obecní radnice.

Rybník s přilehlým lesoparkem patří k odpočinkovým místům v Proboštově. Teď má dojít po letech k jeho odbahnění, čeká ho rekonstrukce hráze, rozšíření ostrůvku a další úpravy. Podle proboštovského místostarosty Romana Nešetřila dosáhnou náklady na revitalizaci téměř 16 milionů korun. Z 90 procent je pokryje státní dotace.

Proboštovský rybník ve fázi vypouštění.Zdroj: Deník/Petr Málek